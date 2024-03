Le PSG s'offre le Classique, l'OM assommé à 11 contre 10

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

27e journée de Ligue 1 :

Stade Vélodrome

Olympique de Marseille - Paris Saint-Germain : 0-2.

Buts : Vitinha (53e) et Ramos (85e) pour le PSG.

Expulsion : Beraldo (40e) pour le PSG

En infériorité numérique pendant près d’une heure, le Paris Saint-Germain a quand même réussi à dominer l’Olympique de Marseille dans un Vélodrome plein à craquer (2-0).

Sous la pluie de Marseille, Paris espérait vite doucher les espoirs phocéens, mais malgré une première grosse occasion de Ruiz (5e), c’est l’OM qui se montrait plus dangereux avec Aubameyang (14e) ou Veretout (16e), sans réussir toutefois à trouver la faille. Par la suite, le club parisien réagissait avec Kolo Muani (29e) et Dembélé (30e), avant d’être stoppé juste avant la pause par un carton rouge direct pour Beraldo (40e). Sur demande de la VAR, le défenseur brésilien, déjà averti avec un jaune en début de match, était exclu pour une faute d’épaule sur Aubameyang, qui partait seul au but derrière. Un coup dur pour Paris sans conséquence jusqu’à la mi-temps (0-0 à la 45e).

Pourtant réduit à dix contre onze, Paris repartait du bon pied en deuxième période. Et après une double opportunité du duo Hakimi - Dembélé (49e), Vitinha climatisait le Vélodrome ! Sur un contre lancé par le Portugais, Dembélé remettait un bon ballon à son milieu de terrain, qui trompait Pau Lopez d’une frappe précise du droit (0-1 à la 53e). Suite à cette ouverture du score de Paris, le club phocéen pensait égaliser avec Veretout, mais le but du milieu marseillais était refusé pour un hors-jeu actif de Luis Henrique sur la fin de l'action (58e). Par la suite, et sans Mbappé en face, l’attaquant français étant remplacé par Luis Enrique après l’heure de jeu (64e), Marseille tentait de revenir au score avec Moumbagna (78e). Mais le PSG tuait finalement tout suspense avec le but du break de Ramos sur une offrande d’Asensio en contre (0-2 à la 85e). Donnarumma se montrait enfin doublement décisif (87e) pour permettre à son équipe parisienne de l’emporter tranquillement au Vélodrome (2-0).

Toujours invaincu en 2024, le PSG poursuit son sans-faute et reprend 12 points d’avance sur Brest en tête de la Ligue 1. De quoi mettre les hommes de Luis Enrique en confiance avant de défier Rennes en demi-finales de la Coupe de France mercredi prochain. L’OM de Jean-Louis Gasset, de son côté, enchaîne une deuxième défaite de suite en L1 et reste aux portes du Top 6. Malgré les mauvais résultats de Nice ou de Lens, Marseille a donc encore trois points de retard sur les places européennes.