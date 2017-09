Le PSG fait exploser l’invincibilité des Girondins !

Dans : Ligue 1, PSG, Bordeaux.

Sur la lancée de son match contre le Bayern Munich (3-0) en Ligue des Champions mercredi, le Paris Saint-Germain a livré une nouvelle démonstration face aux Girondins de Bordeaux (6-2) ! Leader, le vice-champion de France reste la dernière équipe invaincue en championnat cette saison.

Quel festival offensif ! Et l’on ne parle pas seulement du nombre de buts inscrits. En plus d’une incroyable efficacité, le Paris Saint-Germain a ajouté la manière face à Bordeaux. A l’image de Neymar qui, d’un magnifique coup franc dans la lucarne de Costil (1-0, 5e), ouvrait rapidement le score ! Déchaîné, le Brésilien délivrait ensuite une belle passe décisive à… Cavani (2-0, 12e). Preuve que l’épisode du penalty est bien terminé. Et Mbappé dans tout ça ? Pour commencer, son raté permettait à Meunier d’ajuster Costil pour le 3-0 (21e).

De quoi assommer des Girondins complètement absents jusqu’à la réduction du score de l’ancien Parisien Sankharé (3-1, 31e). Peut-être le seul moment de doute côté francilien, notamment lorsque Kamano, trop court, ne cadrait pas sa tête. Le match devenait totalement fou et le milieu devenait désert ! A ce petit jeu, c’est Paris qui faisait la différence après la main d’Otavio dans la surface. Qui pour tirer le peno ? Cette fois, c’était Neymar, avec sang-froid (4-1, 40e). Aligné dans l’entrejeu, Draxler a lui aussi réalisé une très bonne prestation récompensée par une superbe reprise de volée du gauche et dans la lucarne opposée (5-1, 45e) !

Mbappé participe à la fête

Pour la première fois de son histoire, Paris inscrivait cinq buts en première période en championnat. Du coup, les hommes d’Emery baissaient le pied après la pause, ce qui n’empêchait pas Mbappé de s’offrir son petit but (6-1, 58e). Autant dire que les Bordelais, invaincus en L1 avant cette rencontre, étaient touchés psychologiquement. Plutôt discret, Malcom se consolait tout de même avec un penalty inscrit en fin de match (6-2, 90e). Jeu, set et match… De nouveau impressionnant, Paris prend trois points d’avance sur l’AS Monaco au classement.