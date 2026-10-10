Le PSG enchaine et revient fort

Le PSG a fait le travail contre une équipe du Mans vaillante, pour finalement s'imposer 3-1 grâce à ses stars entrées en jeu en seconde période.

Sans forcément être impressionnant dans le jeu, face à une belle équipe du Mans, le PSG continue sa remontée au classement avec cette troisième victoire consécutive. Au Parc des Princes, les joueurs de Luis Enrique ont été en difficulté pendant une heure, avant de dérouler pour s’imposer 3-1. Les voilà revenus à égalité avec l’OL et le Paris FC à la troisième place du classement.

Pour cette rencontre face à une équipe du Mans désormais connue pour jouer crânement sa chance, le PSG avait fait énormément tourner, donnant du temps de jeu à Zabarnyi, Godts, Lucas Hernandez, Digne ou encore Dro et Beraldo. Le Brésilien ouvrait d’ailleurs le score sur pénalty dès la 19e minute, mais cela ne donnait pas le surplus de confiance aux Parisiens pour dérouler. Les Sarthois égalisaient même de façon presque logique par Mafouta (54e).

Mais à l’heure de jeu, Luis Enrique faisait entrer ses titulaires et cela faisait directement la différence. Kvaratskhelia suivait bien un tir de Fabian Ruiz (2-1, 61e) puis Akliouche ouvrait enfin son compteur d’un tir en angle fermé (3-1, 68e). Le score en restait là malgré un nouveau pénalty, manqué par Désiré Doué (93e). Un nouveau pénalty était ensuite attribué au PSG sur la reprise, mais Vitinha était entré dans la surface trop tôt.

Une victoire 3-1 qui remet le PSG aux abords du podium et permet aussi de préserver ses joueurs en vue des grosses échéances à venir.