Le PSG enchaine et revient fort

Le PSG enchaine et revient fort

Ligue 1
parGuillaume Conte
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Le PSG a fait le travail contre une équipe du Mans vaillante, pour finalement s'imposer 3-1 grâce à ses stars entrées en jeu en seconde période.
Sans forcément être impressionnant dans le jeu, face à une belle équipe du Mans, le PSG continue sa remontée au classement avec cette troisième victoire consécutive. Au Parc des Princes, les joueurs de Luis Enrique ont été en difficulté pendant une heure, avant de dérouler pour s’imposer 3-1. Les voilà revenus à égalité avec l’OL et le Paris FC à la troisième place du classement.
Pour cette rencontre face à une équipe du Mans désormais connue pour jouer crânement sa chance, le PSG avait fait énormément tourner, donnant du temps de jeu à Zabarnyi, Godts, Lucas Hernandez, Digne ou encore Dro et Beraldo. Le Brésilien ouvrait d’ailleurs le score sur pénalty dès la 19e minute, mais cela ne donnait pas le surplus de confiance aux Parisiens pour dérouler. Les Sarthois égalisaient même de façon presque logique par Mafouta (54e).

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Mais à l’heure de jeu, Luis Enrique faisait entrer ses titulaires et cela faisait directement la différence. Kvaratskhelia suivait bien un tir de Fabian Ruiz (2-1, 61e) puis Akliouche ouvrait enfin son compteur d’un tir en angle fermé (3-1, 68e). Le score en restait là malgré un nouveau pénalty, manqué par Désiré Doué (93e). Un nouveau pénalty était ensuite attribué au PSG sur la reprise, mais Vitinha était entré dans la surface trop tôt.
Une victoire 3-1 qui remet le PSG aux abords du podium et permet aussi de préserver ses joueurs en vue des grosses échéances à venir.

Ligue 1

10 octobre 2026 à 20:45
Paris Saint GermainParis Saint Germain logo
Lopes Beraldo19'Kvaratskhelia61'Akliouche68'
3
1
Match terminé
Le MansLe Mans logo
Mafouta54'
Chronologie
Composition
Statistiques
90
D. Doue
Paris Saint GermainParis Saint Germain
D. Doue
90
V. Machado Ferreira
Paris Saint GermainParis Saint Germain
V. Machado Ferreira
Carton jaune
90
N. Boissé
Le MansLe Mans
N. Boissé
Carton jaune
90
B. Brahimi
Le MansLe Mans
B. Brahimi
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Il y a des problèmes dans cette équipe du Real Madrid. La défense et au milieu... c'est pas encore ça. Mais bon... il y aura bien un taré qui dira que c'est la faute de Kylian Mbappé. ^^

Le PSG enchaine et revient fort

enchaine ok mais horrible a regarder pendant 60 mn,le temps que quelques titulaires rentrent sur le terrain...

Le pénalty contesté qui met le PSG en tête

Ouyouyou c'est moche ça. (J'ai pas vu)

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