L2 : Cyril Hanouna impopulaire, Guingamp n'en veut plus !
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Quelle stupeur ? Quelle surprise générale ? Le Senégal a gagné sur le terrain qui plus est face à des lâches, c'est mérité.
Tu pourras demandé à ta mère de me ramener mon caleçon stp merci
Fini les villa a cassis ou dans les hauteurs de la treille ou d'eoure, place aux mas dans la banlieue aixoise pour nos joueurs ... ca va éloigner un peu plus les joueurs de la ville ... surement voulu ca..
Tu parles quel langue Marcel ?
Combien de supporters parisien ont dénonce l’OM d'avoir fait signe un violeur??? Mort de rire....😅😅
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15