A la recherche de nouveaux actionnaires, la direction de l’EA Guingamp devait rencontrer Cyril Hanouna. Un rendez-vous qui n’aura finalement pas lieu, le club breton ayant renoncé à toute collaboration avec le producteur.

Cyril Hanouna et l’En Avant Guingamp, l’improbable mariage était annoncé ces dernières heures. En effet, le producteur de télévision et le club breton étaient en discussions dans le cadre d’un partenariat et devaient se rencontrer ce vendredi pour approfondir tout cela. Une entrée de Cyril Hanouna au capital de l’EAG était sérieusement évoquée , mais tout cela ne va finalement pas se produire. Et pour cause, selon les informations du Télégramme, les dirigeants du club breton ont pris la décision de faire marche arrière.

Une information officialisée par l’EAG sur son compte X. « Le rendez-vous avec Cyril Hanouna n’aura pas lieu. En Avant privilégie les autres options identifiées » indique simplement le club breton. Pourquoi un tel revirement, alors que le rendez-vous prévu vendredi entre l’animateur et les dirigeants guingampais était déjà calé ? Le Télégramme explique que l’annulation du rendez-vous s’explique « en grande partie » par l’emballement médiatique suscité par un potentiel partenariat entre Cyril Hanouna et l’En Avant Guingamp.

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