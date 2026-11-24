Frank McCourt va consentir à un investissement de 70 millions d’euros sur quatre ans pour bâtir un centre d’entraînement tout neuf à l’Olympique de Marseille. Le lieu du site a déjà été choisi.

L’Olympique de Marseille passe la seconde pour rattraper son retard sur les grosses cylindrées de Ligue 1 à l’instar de l’OL, du PSG, de Rennes ou encore du Paris FC au niveau des infrastructures. Si le club phocéen évolue dans un magnifique Vélodrome qu’il loue à un prix correct et qu’il n’a pas l’intention d’acheter, le centre d’entraînement est un point très négatif pour l’OM. La direction en a bien conscience et un investissement massif va être réalisé par Frank McCourt afin d’y remédier. Selon les informations détaillées de La Provence ce mardi, le propriétaire américain de l’Olympique de Marseille va lancer dans les prochains mois le projet du nouveau centre d’entraînement.

Le lieu a déjà été choisi, ce sera à Trets dans le Pays d’Aix. La durée du projet est estimée à 4 ans et celui-ci va coûter 70 millions d’euros à Frank McCourt . Pour la direction phocéenne, il s’agit d’un investissement colossal mais nécessaire alors que le club ne dispose que de trois terrains au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus. Les infrastructures actuelles vont néanmoins être conservées par l’OM puisque l’équipe féminine héritera du centre RLD lorsque tout sera terminé à Trets pour l’équipe professionnelle masculine.

Un centre d'entraînement flambant neuf

Il s'agit de nouveaux changements très attendus après ceux opérés la saison dernière. Pour rappel, une bonne partie des bureaux administratifs, qui se situaient eux aussi au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus, a déménagé sur l’avenue du Prado en cours de saison 2025-2026, libérant déjà de la place aux pros au centre RLD. Mais le bâtiment était devenu trop petit et pas suffisamment moderne en comparaison aux autres gros clubs européens et français, raison pour laquelle Frank McCourt va frapper très fort avec la création de ce nouveau centre d’entraînement flambant neuf.