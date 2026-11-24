Le Sénégal a mérité sa CAN, Jérôme Rothen enfonce le Maroc
Rothen valide à 100% le sacre du Sénégal
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Brest ??!!! Lens ???? Éclaire moi un peu et raconte moi le rapport avec leur participation récente en Ldc
Ce n'est pas parce que tu es inculte qu'il faut retirer ce qui appartient à ce club. C'est un historique qui a eu son importance y compris dans la naissance d'un grand club parisien.
Quelle stupeur ? Quelle surprise générale ? Le Senégal a gagné sur le terrain qui plus est face à des lâches, c'est mérité.
Tu pourras demandé à ta mère de me ramener mon caleçon stp merci
Fini les villa a cassis ou dans les hauteurs de la treille ou d'eoure, place aux mas dans la banlieue aixoise pour nos joueurs ... ca va éloigner un peu plus les joueurs de la ville ... surement voulu ca..
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15