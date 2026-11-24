Près d’un an après la finale de la CAN 2025, le Tribunal arbitral du sport a confirmé le sacre du Sénégal. Une décision qui tombe sous le sens selon Jérôme Rothen, pour qui le terrain a gagné.

L’imbroglio autour de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 entre le Sénégal et le Maroc est peut-être enfin terminé. Le TAS a confirmé ce mardi le sacre du Sénégal , contredisant ainsi le verdict de la CAF, qui avait attribué le titre au Maroc sur tapis vert. Les Lions de la Teranga sont donc officiellement champions d’Afrique grâce à leur victoire 1-0 malgré l’interruption du match pendant de longues minutes en raison de leur départ vers les vestiaires pour protester contre une décision arbitrale.

Interrogé à ce sujet dans ‘Rothen s’enflamme’ sur RMC, Jérôme Rothen a livré un avis très cash. Selon l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco et du Paris Saint-Germain, le sacre des Sénégalais est tout ce qu’il y a de plus logique. A ses yeux, le titre a été gagné par les coéquipiers de Pape Gueye sur le terrain et il est par conséquent logique que le titre leur revienne. Un avis qui risque de chagriner les supporters marocains, pour qui la journée est décidément très rude.

Rothen valide à 100% le sacre du Sénégal

« Je comprends totalement cette décision, qui a été trop longue à être prise. Pourquoi prendre un an pour en arriver à cette décision ? C’était insoutenable. Dans tous les cas, le terrain a gagné. Le Sénégal n’avait pas à sortir du terrain mais le match a repris avec l’accord de tout le monde et s’est imposé. Certains vont dire que ce n’était pas mérité, mais le match a repris et ils l’ont gagné » a d'abord lancé l'animateur de RMC avant de poursuivre.

« En quelque sorte, je suis content de cette décision. La seule autre décision qui aurait pu être prise selon moi, c’est d’annuler totalement cette CAN et de ne pas y attribuer de vainqueur. Le match est allé à son terme donc un an après, je trouve que c’est fou d’avoir attendu autant pour confirmer que le Sénégal garde son titre » a exprimé Jérôme Rothen, satisfait du verdict rendu ce mardi par le Tribunal arbitral du sport. Reste que du côté marocain, il existe une ultime possibilité de faire appel de cette décision. La bataille juridique, qui semble tout de même s’approcher de son épilogue, n’est donc peut-être pas terminée à 100%.