PSG-Le Mans : Pourquoi le Parc s'est vidé en cours de première période ?

La banderole que prévoyait de déployer le Collectif Ultras Paris en soutien au mouvement lycéen a été retirée très rapidement par les stadiers, ce qui a provoqué une décision radicale des supporters du PSG.

Scène surprise au Parc des Princes ce samedi. Les supporters du PSG, qui étaient comme d’habitude venus en masse notamment pour défendre leur volonté de voir leur club rester au Parc des Princes à l’avenir, ont déserté le stade en cours de première période. Tout serait parti d’une banderole en soutien au mouvement lycéen indiquant : « Vos milices répriment, notre jeunesse résiste », avec quelques fumigènes allumés pour marquer le coup.

Cette banderole, une fois déployée, a ensuite été retirée par les stadiers du Parc des Princes, ce qui a fortement déplu au Collectif Ultras Paris. Le fait de ne pas avoir pu déployer cette banderole entièrement a été vu comme un affront par les supporters parisiens, qui ont alors quitté leur tribune d’un commun accord pour rester dans les coursives du stade pour le moment.

Un mouvement d’ampleur qui fait forcément tache, et qui va certainement faire parler dans les prochains jours, tant le CUP a rarement fait preuve d’une telle réponse à un désaccord avec la politique du club dans un passé récent.

A noter qu'en cours de seconde période, les supporters sont revenus à leur place, demandant de la "Liberté pour les Ultras".