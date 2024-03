Le président de Lorient se plaint de la VAR en plein match

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Les arbitres de Ligue 1 sont mis sous pression par les clubs, et cela s'est encore vu lors du match entre Lorient et Brest.

On se souvient que c'est un échange de sms en plein entre le président du LOSC et Stéphane Lannoy qui a valu de gros soucis à ce dernier, désormais engagé dans une procédure de licenciement de son poste de patron des arbitres professionnels. Mais ce dimanche, c'est via un message sur X (anciennement Twitter) que Loïc Féry a fait part de sa colère suite à une décision de l'arbitre, et surtout de la VAR, consécutivement à une main d'un joueur brestois dans sa surface. Alors que Jérôme Brisard allait pour visionner les images, un souci technique a d'abord privé ce dernier de la vidéo, mais après visionnage, l'arbitre a donc maintenu sa décision de ne pas siffler penalty.

Cela suffit. La manière dont la VAR est utilisée est un ÉNORME problème. Scandale. @Ligue1UberEats @FCLorient — Loic FERY (@LoicFery) March 31, 2024

De quoi faire hurler Yannick Cahuzac, entraîneur adjoint de Lorient, qui a été expulsé du bord du terrain. Pour le président du FC Lorient, trop c'est trop. « Cela suffit. La manière dont la VAR est utilisée est un ÉNORME problème. Scandale », a écrit Loïc Féry...et cela avant même que Brest ne finisse par arracher la victoire en fin de match. Cela risque d'être épique dans les jours qui viennent entre la direction de l'arbitrage et le patron du club breton, que l'on sait proche du patron de la LFP.