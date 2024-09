Le LOSC furieux, la VAR donne la victoire au PSG

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Les arbitres du match LOSC-PSG ont reconnu s'être trompés sur le but du 2-2 de Lille refusé, malgré l'intervention de la VAR. Le club nordiste est en colère.

Le PSG, qui a globalement maitrisé son match à Lille ce dimanche soir, a tout de même eu un sacré coup de chaud quand le LOSC est revenu à 2-1. Dans la foulée, sur un coup-franc remisé, Tiago Santos égalisait avant de voir ses espoirs être douchés par l’assistant qui levait son drapeau. Un hors-jeu confirmé par la VAR mais qui allait, après coup, s’avérer malheureusement une mauvaise décision. En effet, les officiels à la vidéo avaient surtout jugé la position de Tiago Santos sur la première remise de la tête, celle de Benjamin André, mais pas lors du ballon prolongé par Meunier, qui en jouant et déviant le ballon, permettait au Portugais d’être remis en jeu, car derrière le ballon. Un point très précis mais qui a été mal jugé par les officiels, sans que M. Bastien ne puisse faire autre chose que d’appliquer la décision prise par ses collègues. Une erreur pour laquelle le corps arbitral s’est excusé auprès de M. Letang, qui s’est immédiatement rué devant les médias pour expliquer que le championnat était faussé et que la VAR était mal appliquée.

Létang en colère devant les micros

«L’arbitre, monsieur Bastien, qui n’y est pour rien, m’a confirmé que le fait que Thomas Meunier touche le ballon remet en jeu Tiago Santos. Je suis très énervé par rapport à ça."



Les réactions d'Olivier Létang et Bruno Genesio sur le but injustement refusé à Tiago Santos ⤵️ — LOSC (@losclive) September 1, 2024

« C’est l’évènement marquant du match. On n’en a pas trop parlé mais le championnat est déjà tronqué. On met des millions d’euros sur la table pour avoir la vidéo et prendre les bonnes décisions, et tout le monde l’a regardée. Après coup, M. Bastien, qui n’y est pour rien, m’a confirmé que le fait que Thomas Meunier touche le ballon remettait en jeu Thiago Santos. C’est la grosse frustration de la soirée, car on serait à 2-2 à ce moment du match et on était en train de pousser. Je l’ai très très mauvaise, je suis très énervé par rapport à ça. Là, on va voir que le PSG a gagné alors qu’on aurait du être à 2-2 à 8 minutes de la fin. On est tous frustrés par rapport à ça. Quand après on voit de façon claire, nette et précise qu’il n’y a pas hors-jeu, je suis fou furieux. Le résultat final du championnat de Ligue 1 est tronqué alors qu’on a tous les outils technologiques pour prendre les bonnes décisions. Compétition professionnelle, c’est une Ligue de Football Professionnel. C’est super simple, on a les images pour prendre des bonnes décisions, et les gens ne les prennent pas. On aurait pu gagner ce match finalement, c’est incroyable et ça mérite d’être souligné. A un moment donné, il faut dire stop. Ou alors on arrête, car ça coûte 25 millions d’euros par an », a dénoncé l’ancien dirigeant du PSG, qui va tout de même un peu vite en besogne en laissant entendre que son équipe allait probablement gagner le match si l’égalisation avait été validée. Mais impossible de refaire le match et de savoir ce qu'il serait advenu si la bonne décision avait été prise, ce qui laisse bien logiquement des gros regrets aux Nordistes.

Si, de tout temps, les décisions prises par les arbitres peuvent être mauvaises et les erreurs font partie du jeu, il est rare de voir les officiels de la VAR se planter à ce point, même si Olivier Letang et toute la délégation du LOSC ont reconnu n’avoir rien vu avec les ralentis jusqu’à ce que les arbitres reconnaissent leur erreur.