LdC : Monaco contrarie City sur le gong

2e journée de Ligue des Champions

AS Monaco - Manchester City : 2-2

Buts : Haaland (15e, 44e) pour City ; Teze (18e) et Dier (90e) pour l’ASM

Battu à Bruges lors de la première journée, l’AS Monaco a énormément subi mais a miraculeusement arraché un point dans le temps additionnel contre Manchester City (2-2).

Affiche de gala au stade Louis II ce mercredi avec la réception de Manchester City pour l’AS Monaco . En difficulté ces dernières semaines, les hommes d’Adi Hütter étaient rapidement replongés dans leurs doutes. Dès le quart d’heure de jeu, c’est l’inévitable Haaland qui ouvrait le score. Mais l’ASM n’avait pas le temps de douter et réagissait trois minutes plus tard. Un bijou de Teze, dont la lourde frappe se logeait dans la lucarne de Donnarumma, permettait aux Monégasques d’égaliser.

Manchester City se procurait plusieurs grosses occasions en fin de première mi-temps par Reijnders et Foden, mais l’ASM tenait bon. Et si Haaland faisait sauter le verrou une seconde fois à la 42e minute, Monaco n’abdiquait pas pour autant. Les coéquipiers de Dier, outrageusement dominés tout au long du match, égalisaient dans le temps additionnel grâce à un penalty de l’Anglais, qui trompait Donnarumma pour offrir un point à son équipe. Un match peut-être fondateur pour le club de la Principauté qui, à défaut de briller et de se rassurer ces dernières semaines, a montré de belles vertus ce mercredi face à un ogre européen pour ramener un point précieux.