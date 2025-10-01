ICONSPORT_272523_0109

LdC : Monaco contrarie City sur le gong

Ligue des Champions01 oct. , 22:56
parCorentin Facy
1
2e journée de Ligue des Champions
AS Monaco - Manchester City : 2-2
Buts : Haaland (15e, 44e) pour City ; Teze (18e) et Dier (90e) pour l’ASM
Battu à Bruges lors de la première journée, l’AS Monaco a énormément subi mais a miraculeusement arraché un point dans le temps additionnel contre Manchester City (2-2).
Affiche de gala au stade Louis II ce mercredi avec la réception de Manchester City pour l’AS Monaco. En difficulté ces dernières semaines, les hommes d’Adi Hütter étaient rapidement replongés dans leurs doutes. Dès le quart d’heure de jeu, c’est l’inévitable Haaland qui ouvrait le score. Mais l’ASM n’avait pas le temps de douter et réagissait trois minutes plus tard. Un bijou de Teze, dont la lourde frappe se logeait dans la lucarne de Donnarumma, permettait aux Monégasques d’égaliser.
Manchester City se procurait plusieurs grosses occasions en fin de première mi-temps par Reijnders et Foden, mais l’ASM tenait bon. Et si Haaland faisait sauter le verrou une seconde fois à la 42e minute, Monaco n’abdiquait pas pour autant. Les coéquipiers de Dier, outrageusement dominés tout au long du match, égalisaient dans le temps additionnel grâce à un penalty de l’Anglais, qui trompait Donnarumma pour offrir un point à son équipe. Un match peut-être fondateur pour le club de la Principauté qui, à défaut de briller et de se rassurer ces dernières semaines, a montré de belles vertus ce mercredi face à un ogre européen pour ramener un point précieux.

Champions League

01 octobre 2025 à 21:00
Monaco
Teze18'Dier90'
2
2
Match terminé
Manchester City
Haaland15'Haaland44'
Chronologie
Composition
Statistiques
Penalty
90
E. Dier
MonacoMonaco
Carton jaune
90
S. Moreira de Oliveira
Manchester CityManchester City
Carton jaune
88
B. Silva
Manchester CityManchester City
VAR
87
E. Dier
MonacoMonaco
Voir Les Détails Complets Du Match
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_272511_0189
Ligue des Champions

LdC : Le PSG et l'OM dans le top 24 après 2 journées

ICONSPORT_271638_0377
OM

OM : Benatia rétablit une vérité sur le mercato

ICONSPORT_272511_0111
PSG

Les « U20 du PSG » couvrent le Barça de « honte »

Ligue 1+
ASSE

Planté à Lyon, il raconte le sale coup de l’ASSE

Fil Info

23:30
LdC : Le PSG et l'OM dans le top 24 après 2 journées
23:30
OM : Benatia rétablit une vérité sur le mercato
23:10
Les « U20 du PSG » couvrent le Barça de « honte »
23:00
Planté à Lyon, il raconte le sale coup de l’ASSE
23:00
LdC : Programme TV et résultats de la 2e journée
22:56
LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes
22:39
Lille : Genesio connaît sa sanction après son coup de sang
22:33
Barça-PSG : Fabian Ruiz sort sur blessure
22:30
Camavinga reçoit trois offres folles pour quitter le Real Madrid

Derniers commentaires

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

Quand je pense a tout ce foin que les catinlans ont fait en voulant absolument nous jouer pour voir qui etait la meilleure equipe ,ils se frottaient deja les mains avec touit nos absents,encore plus avec neves qui annonce son forfait a l'entrainement d'avant match ...Et yamal qui avant le match poste une photo de lui avec ecrit :je suis de retour et en mission ...nikomouk va ^^

LdC : Monaco contrarie City sur le gong

Incroyable bravo Monaco ca c'est une réaction de grand club français !

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

City, Liverpool, Arsenal, Inter, Bayern, Atletico, Real , Barça , jolie tableau de chasse, on a battu tout le top 8 UEFA ...

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

Incroyable !! Grande Lucho !!! Visionnaire 😀. Taper le Barca chez lui avec nos jeunots c'est masterclass. Ramos toujours à insérer le doute entre ses vad perf et ses buts ô combien décisif. Mention spécial encore au ptit Mayulu. Bravo Paris SG on leur a monté qu'on mérite et qu'on est les vrais champions d'Europe !!

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

sans notre trio offensif et un element clé au milieu avec neves et marquinhos!!!On a fait 20 mn pourries mais apres waouh !!J'imagine pas le carnage avec notre equipe titulaire!!Eux qui etait impatient de se frotter a nous ben ils rentrent chez eux la queue entre les jambes!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading