Pénalty pour Monaco, Haaland est 100 % d'accord

Ligue des Champions02 oct. , 9:40
parGuillaume Conte
Le pénalty de dernière seconde donné à l'AS Monaco pour permettre aux joueurs de la Principauté d'égaliser aurait pu donner la rage à Manchester City. Erling Haaland a parlé. 
Double buteur avec une facilité déconcertante dans la surface de l’AS Monaco, Erling Haaland pensait bien avoir donné la victoire à Manchester City ce mercredi soir à Louis-II. Surtout que les Anglais maitrisaient le ballon dans les dernières minutes du match. Mais sur un dernier coup de pied arrêté, Eric Dier a tenté de faire une reprise de la tête tout en recevant un coup de pied de Nico Gonzalez sur l'action. Après une vérification houleuse de la VAR, pendant laquelle l’arbitre espagnol Antonio Mateu Lahoz a sorti deux cartons rouges pour les staffs, le pénalty a été accordé et transformé en personne par le défenseur monégasque. 
Si Pep Guardiola a refusé de commenter le coup de sifflet de son compatriote, estimant qu’il avait déjà beaucoup de critiques à l’encontre des sifflets espagnols depuis sa carrière en Espagne, Erling Haaland a mis fin au débat. Pas du genre à faire dans la demi-mesure, le Norvégien n’a pas épargné son coéquipier et a donné raison à l’arbitre. « Si vous mettez votre pied dans la tête d’un adversaire dans la surface, oui, ça va faire un pénalty », a lancé le cyborg, visiblement dégoûté de voir que ce mauvais geste à la dernière seconde coûtait la victoire à son équipe. Nico Gonzalez sait donc à quoi s’en tenir et devra apprendre à maitriser son geste la prochaine fois, et Erling Haaland tient à le faire savoir. 
Il s’agit en tout cas du premier point récolté par Manchester City dans cette compétition, et il va faire un bien fou aux hommes d’Adi Hütter, que l’on disait lâché par son groupe. Ce n’est pas le cas, a fait savoir l’entraineur autrichien, pour qui ce match nul arraché à la dernière seconde face à un ténor de la compétition en dit long sur la volonté de son effectif de remonter au classement de cette Ligue des Champions. Pour le moment, l’ASM est 30e sur 36e, mais après deux journées seulement. 
