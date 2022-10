Lacazette libère Blanc et l’OL !

Dans : Ligue 1, OL.

Par Eric Bethsy

12e journée de Ligue 1

Stade de la Mosson

Montpellier s'incline contre l'Olympique Lyonnais 1-2

But pour Montpellier : Wahi (70e)

Buts pour l'OL : Aouar (33e), Lacazette (90e)

Expulsions : Mavididi (75e) pour Montpellier, Diomandé (75e) pour l'OL

Premier succès pour Laurent Blanc ! De retour à Montpellier, l’entraîneur a vu son Olympique Lyonnais arracher une précieuse victoire (1-2) à la Mosson. Un résultat obtenu dans la douleur mais amplement mérité. Dès l’entame, les Gones affichaient leur domination grâce à de belles séquences collectives.

Alors après l’arrêt d’Omlin à bout portant face à Lacazette, Aouar (0-1, 33e) ouvrait logiquement le score avec sang-froid après une belle offrande de son capitaine. La fin de première période était quand même plus difficile pour Lyon, sauvé par un double arrêt de Lopes devant Cozza et Maouassa. Ce réveil héraultais annonçait un deuxième acte animé. Lacazette, avec un ballon trop mou pour Dembélé, gâchait une énorme occasion de 0-2 au retour des vestiaires !

Le match a fini à 10 contre 10

Et comme souvent dans ces cas-là, la punition arrivait sur le magnifique geste acrobatique de Wahi (1-1, 70e) ! Le match devenait tendu et même l’arbitre perdait son calme en sortant deux cartons rouges pour Diomandé et Mavididi pour une petite altercation (75e)... A 10 contre 10, c’est l’OL qui continuait à attaquer dans ce match fou. Et dans les dernières minutes, Lacazette (1-2, 90e) offrait la victoire aux Lyonnais, qui mettent fin à leur série de 6 matchs sans victoire.