De Tavernost refuse l'offre de Canal+
La Ligue 1 ne répond pas favorablement à Canal+

La Ligue 1 refuse l'offre de Canal+

Ligue 111 mai , 19:30
parClaude Dautel
0
La semaine passée, Maxime Saada a proposé à la Ligue 1 de diffuser sa chaîne à partir de la saison prochaine. Nicolas de Tavernost a renvoyé le patron de Canal+ à ses études.
L'heure n'est pas à l'apaisement entre la chaîne cryptée et la Ligue 1, puisque quelques jours après l'interview de Maxime Saada, qui a proposé de renouer les négociations pour diffuser Ligue 1+ dans son offre, le patron de LFP Média lui a répondu sans détour. Pour Nicolas de Tavernost, le dirigeant de Canal+ a réécrit l'histoire à sa façon, en oubliant quelques dossiers qui pourrissaient la relation entre les deux camps. A ce stade, il n'est pas du tout question que la chaîne Ligue 1+, qui diffusera en exclusivité la saison prochaine toutes les rencontres du Championnat de France, plus la Ligue 3, soit distribuée sur le bouquet proposé par le groupe Bolloré. Dans L'Equipe, Nicolas de Tavernost a pointé du doigt les raisons qui font que la LFP et Canal+ sont toujours en opposition frontale devant la justice.

La LFP demande deux choses à Canal+

« On se réjouit que Canal+ redécouvre la Ligue 1, ce qui n'a pas toujours été le cas. Nous avons toujours informé les présidents de clubs qu'un accord avec Canal+ serait souhaitable pour autant qu'il soit acceptable. Il y a deux conditions importantes. La première est que Canal+ retire ses procédures. Il y en a eu huit de Canal+, un véritable harcèlement judiciaire », rappelle le responsable de LFP Média, qui n'a pas oublié que le groupe Canal+ réclame 600 millions d'euros d'indemnités à la LFP. Ayant été débouté, Canal+ a décidé de se pourvoir en cassation, histoire de montrer sa détermination, ce qui exaspère les dirigeants des clubs de Ligue 1 et de la LFP.

De Tavernost quitte LFP Média à la fin du mois

Une autre justification de cette brouille impossible à régler entre les deux parties est le refus de Canal+ d'intégrer Ligue 1+ à son pack sport, Maxime Saada souhaitant que cette chaîne soit une option payante supplémentaire pour ses abonnés. « Si Canal+ croit à la Ligue 1, la meilleure façon de le prouver, c'est de nous intégrer dans le pack sport. Toute autre considération est opportuniste. Si ces deux conditions sont réunies, je pense que les clubs accepteront d'être distribués par Canal+, qui est un acteur important. Mais si c'est tribunal le matin et option à 10 euros qui ne rapporte rien aux clubs, ils ne choisiront pas cette solution », prévient Nicolas de Tavernost. A date, aucun accord ne semble possible, mais tout peut aller très vite, puisqu'à la fin du mois l'actuel patron de LFP Média quittera son poste, ce qui peut, peut-être, permettre de modifier le style des négociations. Ou pas.
Articles Recommandés
Désiré Doué meilleur espoir de la Ligue 1
Ligue 1

Désiré Doué élu meilleur espoir de Ligue 1

Grégory Lorenzi
OM

OM : Beye et Benatia partent, Lorenzi arrive cette semaine !

ICONSPORT_366148_0175
Ligue 1

Trophées UNFP : Le best of du tapis rouge (photos)

A Monaco les supporters en veulent à Pogba
Monaco

« Pogba doit vite dégager » : La tension monte à Monaco

Fil Info

11 mai , 21:10
Désiré Doué élu meilleur espoir de Ligue 1
11 mai , 21:07
OM : Beye et Benatia partent, Lorenzi arrive cette semaine !
11 mai , 20:40
Trophées UNFP : Le best of du tapis rouge (photos)
11 mai , 20:20
« Pogba doit vite dégager » : La tension monte à Monaco
11 mai , 20:00
Lens-PSG ne sert à rien, la LFP a tout gagné
11 mai , 19:00
Après le Clasico, Mbappé rétablit la vérité
11 mai , 18:30
Mourinho fixe deux conditions pour revenir au Real Madrid
11 mai , 18:00
PSG-Arsenal : Ecarté par la FIFA, l'UEFA désigne cet arbitre allemand !
11 mai , 17:30
OL : La célébration de Paulo Fonseca passe mal

Derniers commentaires

OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

Ma main au feu. J en ai trop vu des comme toi dans ma modeste vie.

OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

Tu es née puceau de l'Europe et tu crèvera puceau de l'Europe comme tes venu dans ce bas monde 😂🤣🫵

OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

Bah alors tout va bien dans le meilleur des mondes pourquoi viens tu ainsi pleurer a mes godasses depuis X temps??

Trophées UNFP : Le best of du tapis rouge (photos)

Doué meilleur espoir, j'adore le joueur mais pour la régularité j'aurais préféré Joao Neves en 1 et WZE en 2

OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

Bah alors bravo a toi grand sachant !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

Loading