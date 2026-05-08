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Maxime Saada - Canal+

Ligue 1+ vers un fiasco, Canal+ revient en sauveur

TV08 mai , 16:00
parEric Bethsy
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Proche d’un accord de distribution avec Ligue 1+ l’été dernier, Canal+ avait finalement reculé après une dernière requête refusée. Quelques mois plus tard, le principal diffuseur du championnat est en difficulté et la chaîne cryptée lui tend à nouveau la main.
Maxime Saada n’a pas la mémoire courte. Le président du directoire de Canal+ se souvient bien de l’épisode de l’été dernier, lorsqu’il était passé tout proche d’un accord de distribution avec Ligue 1+. A l’époque, le deal avait capoté au moment où le patron de LFP Media Nicolas de Tavernost avait exigé l’abandon des poursuites lancées par Canal+ contre la Ligue de Football Professionnel.
Canal+ s’y était opposé. Mais la porte s’ouvre à nouveau quelques mois plus tard. « En tout cas, je suis toujours favorable à distribuer Ligue 1+ dès la saison à venir », a annoncé Maxime Saada à L’Equipe ce vendredi. Il faut dire que Ligue 1+ a connu des débuts encourageants et susceptibles d’intéresser la chaîne cryptée. « C'est un succès de lancement, un succès éditorial, mais un échec économique (120 M€ de droits domestiques devraient être redistribués aux clubs), a nuancé le dirigeant. Je ne comprends donc pas l'intérêt pour les présidents de clubs de se passer de Canal+. »
Maxime Saada était d’ailleurs revenu à la charge en novembre dernier. Mais une fois de plus, une condition imposée par Nicolas de Tavernost avait représenté un blocage. « Nous nous sommes revus après notre renouvellement des droits des Coupes d'Europe. Mais il souhaitait que Ligue 1+ soit intégrée à notre offre sport, a révélé le président de Canal+. Comme ce pack sport est accessible à environ deux millions d'abonnés, il voulait que nous payions directement pour ces deux millions, ce qui revenait à verser un minimum garanti de bien plus de 100 M€ pour un produit déjà distribué partout. Je ne le ferai pas. »
Quand les présidents de club seront prêts à discuter...
- Maxime Saada
« Maintenant, le texte de l'accord de l'été dernier est toujours là, avec un classique partage des revenus, a-t-il répété. Quand les présidents de club seront prêts à discuter et à finaliser le contrat, je serai prêt à signer. Mais je ne veux plus entendre que Canal veut tuer la Ligue 1 ! » Ouvert à une réconciliation, Maxime Saada a enfin rappelé un argument de taille, à savoir le risque de perte d’abonnés pour Ligue 1+ cet été sans compétition à diffuser. « Pour repartir en croissance forte à la reprise du championnat, la chaîne aura besoin de mettre toutes les chances de son côté. C'est dans ces moments-là que Canal peut être un partenaire utile, voire précieux », a proposé celui qui refuse d’acquérir les droits TV de la Ligue 1 par souci de rentabilité.
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😂😂😂😂 25M 😂😂😂 Dont 5 au sporting 😂😂😂😂 Allez faire un tour sur la place St Pierre Sur un malentendu....😂😂😂

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25 millions ou 40 il n’est pas à vendre et lui aussi Ne veut pas partir pour l’instant il faudrait vraiment que lol le pousse dehors ou un gros bouleversement style gros salaire exagéré et cadre de vie exceptionnelle ou encore un gro Bordel dans vestiaire pour qu’il veulent partir

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Bah ca fait des annees qu'on se demerde sans le qatar,les sponsoring,merchandising (il y a des boutiques psg partout dans le monde) les participations aux differentes coupes ,la billeterie sans compter la baisse de salaires!Ok au debut on a mis des cheat code mais ca fait un bon moment que c'est fini cette epoque!

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Après pour lyon c est un club féminin donc la ligue 1 ou c1 c est anecdotique.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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