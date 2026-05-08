Ligue 1+ vers un fiasco, Canal+ revient en sauveur

Proche d’un accord de distribution avec Ligue 1+ l’été dernier, Canal+ avait finalement reculé après une dernière requête refusée. Quelques mois plus tard, le principal diffuseur du championnat est en difficulté et la chaîne cryptée lui tend à nouveau la main.

Maxime Saada n’a pas la mémoire courte. Le président du directoire de Canal+ se souvient bien de l’épisode de l’été dernier, lorsqu’il était passé tout proche d’un accord de distribution avec Ligue 1+ . A l’époque, le deal avait capoté au moment où le patron de LFP Media Nicolas de Tavernost avait exigé l’abandon des poursuites lancées par Canal+ contre la Ligue de Football Professionnel.

Canal+ s’y était opposé. Mais la porte s’ouvre à nouveau quelques mois plus tard. « En tout cas, je suis toujours favorable à distribuer Ligue 1+ dès la saison à venir », a annoncé Maxime Saada à L’Equipe ce vendredi. Il faut dire que Ligue 1+ a connu des débuts encourageants et susceptibles d’intéresser la chaîne cryptée. « C'est un succès de lancement, un succès éditorial, mais un échec économique (120 M€ de droits domestiques devraient être redistribués aux clubs), a nuancé le dirigeant. Je ne comprends donc pas l'intérêt pour les présidents de clubs de se passer de Canal+. »

Maxime Saada était d’ailleurs revenu à la charge en novembre dernier. Mais une fois de plus, une condition imposée par Nicolas de Tavernost avait représenté un blocage. « Nous nous sommes revus après notre renouvellement des droits des Coupes d'Europe. Mais il souhaitait que Ligue 1+ soit intégrée à notre offre sport, a révélé le président de Canal+. Comme ce pack sport est accessible à environ deux millions d'abonnés, il voulait que nous payions directement pour ces deux millions, ce qui revenait à verser un minimum garanti de bien plus de 100 M€ pour un produit déjà distribué partout. Je ne le ferai pas. »

Quand les présidents de club seront prêts à discuter... - Maxime Saada

« Maintenant, le texte de l'accord de l'été dernier est toujours là, avec un classique partage des revenus, a-t-il répété. Quand les présidents de club seront prêts à discuter et à finaliser le contrat, je serai prêt à signer. Mais je ne veux plus entendre que Canal veut tuer la Ligue 1 ! » Ouvert à une réconciliation, Maxime Saada a enfin rappelé un argument de taille, à savoir le risque de perte d’abonnés pour Ligue 1+ cet été sans compétition à diffuser. « Pour repartir en croissance forte à la reprise du championnat, la chaîne aura besoin de mettre toutes les chances de son côté. C'est dans ces moments-là que Canal peut être un partenaire utile, voire précieux », a proposé celui qui refuse d’acquérir les droits TV de la Ligue 1 par souci de rentabilité.