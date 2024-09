La Ligue 1 en alerte, des dizaines de recrues gratuites

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Le marché des transferts est officiellement clos en Ligue 1 depuis vendredi soir dernier. Mais des clubs pourraient encore se renforcer avec les joueurs qui sont libres de tout contrat.

La Ligue 1 aura pas mal dépensé cet été sur le marché des transferts. Certaines équipes, comme l'OL, le LOSC ou encore l'OM, se sont considérablement renforcées. Et ce genre d'écuries pourrait encore le faire, que ce soit en activant le recrutement d'un joker ou en sautant sur l'occasion concernant un joueur en fin de contrat. Et ils sont encore nombreux à ne pas avoir trouvé chaussure à leur pied. Certains noms ont d'ailleurs de quoi faire rêver plus d'un club de Ligue 1.

Des belles affaires à faire, des internationaux français notamment disponibles

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ligue 1 McDonald’s (@ligue1mcdonalds)

Ces dernières heures, il a été publié le bilan des joueurs qui n'ont pas trouvé de club cet été. On peut notamment citer des stars de renom : Adrien Rabiot, Anthony Martial, Wissam Ben Yedder, Layvin Kurzawa, Dele Alli, Mario Hermoso, Iker Muniain, Sergio Ramos, Mats Hummels, Loris Karius, André Gomes, Memphis Depay, Davy Klaasen, Rick Karsdrop, Willian, Serge Aurier, Bouna Sarr, Youcef Atal, Adam Ounas, Andy Delort, Rachid Ghezzal, Yusuf Yazici, Eric-Maxim Choupo Moting, Joel Matip, André Ayew, Ivan Perisic, Simon Kjaer, Keylor Navas ou encore Mario Balotelli. Outre la Ligue 1, la Turquie ou encore l'Arabie saoudite pourraient aussi en profiter pour renforcer leur championnat, et ce avec des moyens nettement supérieurs pour la Saudi Pro League. Entre des internationaux (français mais pas que) et des joueurs d'expérience au plus haut niveau, les possibilités restent belles pour des clubs ambitieux cette saison. Même le PSG pourrait y voir une opportunité de se renforcer, alors que le club de la capitale a beaucoup surpris cet été, avec seulement quatre renforts officialisés : Matvey Safonov, Joao Neves, Désiré Doué et Willian Pacho.