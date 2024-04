La LFP gagne 4 millions d'euros sortis de nulle part

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Tandis que la LFP négocie la vente des droits TV, son service juridique lui a fait gagner un procès à 4 millions d'euros suite au report du dernier trophée des champions entre le PSG et le TFC.

Le 3 janvier dernier, le Paris Saint-Germain dominait Toulouse au Parc des Princes, mais ce n'était pas en Ligue 1. En effet, c'est à cette date un peu spéciale que la Ligue de Football Professionnel avait reprogrammé cette rencontre entre le champion de France en titre et le vainqueur de la dernière Coupe de France. La LFP n'avait pas eu le choix, puisque la rencontre, qui devait initialement se jouer le 5 août 2023 à Bangkok, avait été annulé suite à une décision de l'organisateur local qui deux mois avant le Trophée des champions, estimait que la situation politique locale était trop dangereuse pour y accueillir un match de football. Sauf que Vincent Labrune n'a évidemment pas fait cadeau des 4,5 millions d'euros prévus contractuellement prévus pour faire jouer ce PSG-TFC en Thaïlande. Si l'organisateur, Fresh Air Festival, a bien payé 0,5 million d'euros, le solde n'a toujours pas réglé.

La LFP risque d'attendre longtemps ses 4ME

Alors, la Ligue de Football Professionnel a décidé de saisir le tribunal de commerce de Paris afin que les 4 millions d'euros encore à payer le soient, et après l'échec d'un accord à l'amiable autour de 2 millions d'euros. Et selon le magazine en ligne L'Informé, la justice a donné raison à la LFP et a ordonné à la société Fresh Air Festival de régler ce montant. Seul problème, mais de taille, cette société thaïlandaise n'a pas été représentée à l'audience et sa capacité à régler l'ardoise est hautement improbable, même si elle affirme toujours sur la page d'accueil de son site vouloir organiser cette année un grand combat de boxe entre le légendaire Manny Pacquaio et Buakaw Banchamek.