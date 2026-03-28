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La LFP a une meilleure solution pour Lens-PSG

Ligue 128 mars , 10:20
parEric Bethsy
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Reporté au 13 mai à la demande des Parisiens, le match de Ligue 1 entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain pourrait être avancé. Si le champion d’Europe n’atteint pas les demi-finales de la Ligue des Champions, deux cases vont se libérer dans le calendrier.
Le feuilleton n’est peut-être pas terminé. Jeudi matin, le conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel s’est prononcé à l’unanimité. Malgré le refus des Sang et Or, l’instance a accepté la demande du Paris Saint-Germain. Le choc entre le Racing Club de Lens et les Parisiens, initialement fixé le 11 avril, est donc officiellement reporté au 13 mai, soit entre les deux dernières journées de championnat. Ainsi, l’équipe entraînée par Luis Enrique disposera d’un repos supplémentaire avant son quart de finale retour de la Ligue des Champions à Liverpool le 14 avril.
Sans surprise, la décision suscite un tas de critiques et surtout la colère des Lensois qui, après deux semaines sans compétition (du 4 au 17 avril), vont terminer la saison avec trois matchs en sept jours, dont deux déplacements successifs au Parc des Princes et au Groupama Stadium pour y défier l’Olympique Lyonnais. Autant dire que le Racing Club de Lens a des raisons de se sentir lésé. Ce qui explique sans doute la réflexion en cours de la Ligue de Football Professionnel.

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Selon les informations de L’Equipe, l’instance dirigée par Vincent Labrune imagine une autre date pour Lens-PSG. Si les Parisiens n’atteignent pas les demi-finales de la Ligue des Champions, les mercredis 29 avril et 6 mai deviendront disponibles. La Ligue s’intéresse davantage au 6 mai, entre les 31e et 32e journées de championnat. Cette solution provoquerait un nouvel enchaînement de matchs pour les Lensois. Mais elle leur permettrait de ne pas alourdir leur dernière semaine de compétition. Peut-être un moindre mal pour le club artésien.
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Derniers commentaires

Le Real Madrid n'a qu'un plan A, et il est au PSG

Des rumeurs toujours des rumeurs à l’approche de l’été … Vitinha n’est pas fou, quitter un groupe qui s’éclate pour aller dans un club où Kiki de Bondy a encore frappé,… l’a mis sans dessus dessous. C le souk au Real, il se maintient par chance, zéro fond dessous jeu, un vestiaire en vrac, un super président déclinant, une presse qui écrit de la merde. VITI est chez lui au PSG. Grosse communauté portugaise à Paris, ses amis de la sélection … en face Vini la pleureuse, Kiki, l’égoïste, Rudiger le boucher, Mendy l’intermittent du spectacle …. Enfin vous comprenez ! Au fait merci beaucoup kiki d’être allé foutre ton bordel ailleurs 😄

Barcola 2030, le PSG prépare son annonce

Réfléchit bien... car au vu de ce que tu écris... et bien... le connard, c'est toi.

Barcola 2030, le PSG prépare son annonce

La valeur marchande ? Ah... toi aussi tu es contaminé par le Qatar ! La vérité... on va bientôt la connaitre. Et je pense... que tu devras t'asseoir avant de la découvrir.

John Textor annonce vouloir récupérer l’OL !

Tu veux faire de l'esprit alors que tu n'as même pas ce qu'il faut pour en faire. Toi et tes potes gobent tout ce qui est publié ici et dans les autres médias. Tu vois par exemple... tout le monde disait il y a encore quelques jours que John Textor n'était plus le propriétaire de l'OL. Ben... tu vois bien qu'il est encore là. ^^ Dis-moi ! On t'aurait menti ?! Mdr

John Textor annonce vouloir récupérer l’OL !

Bla... bla... bla... ! 😆

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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