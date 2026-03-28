La LFP a une meilleure solution pour Lens-PSG

Reporté au 13 mai à la demande des Parisiens, le match de Ligue 1 entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain pourrait être avancé. Si le champion d’Europe n’atteint pas les demi-finales de la Ligue des Champions, deux cases vont se libérer dans le calendrier.

Le feuilleton n’est peut-être pas terminé. Jeudi matin, le conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel s’est prononcé à l’unanimité. Malgré le refus des Sang et Or, l’instance a accepté la demande du Paris Saint-Germain . Le choc entre le Racing Club de Lens et les Parisiens, initialement fixé le 11 avril, est donc officiellement reporté au 13 mai, soit entre les deux dernières journées de championnat. Ainsi, l’équipe entraînée par Luis Enrique disposera d’un repos supplémentaire avant son quart de finale retour de la Ligue des Champions à Liverpool le 14 avril.

Sans surprise, la décision suscite un tas de critiques et surtout la colère des Lensois qui, après deux semaines sans compétition (du 4 au 17 avril), vont terminer la saison avec trois matchs en sept jours, dont deux déplacements successifs au Parc des Princes et au Groupama Stadium pour y défier l’Olympique Lyonnais. Autant dire que le Racing Club de Lens a des raisons de se sentir lésé. Ce qui explique sans doute la réflexion en cours de la Ligue de Football Professionnel.

Selon les informations de L’Equipe, l’instance dirigée par Vincent Labrune imagine une autre date pour Lens-PSG. Si les Parisiens n’atteignent pas les demi-finales de la Ligue des Champions, les mercredis 29 avril et 6 mai deviendront disponibles. La Ligue s’intéresse davantage au 6 mai, entre les 31e et 32e journées de championnat. Cette solution provoquerait un nouvel enchaînement de matchs pour les Lensois. Mais elle leur permettrait de ne pas alourdir leur dernière semaine de compétition. Peut-être un moindre mal pour le club artésien.