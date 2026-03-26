ICONSPORT_282357_0167

Lens-PSG reporté, ils sont écoeurés

PSG26 mars , 16:30
parGuillaume Conte
10
La décision de la LFP de reporter le match Lens-PSG pour ne pas que Paris se fatigue entre ses deux matchs face à Liverpool a provoqué de très vives réactions. Notamment chez Daniel Riolo.
La Ligue de Football Professionnel savait très bien que, quelque soit sa décision au sujet de la demande de report du PSG pour son match face à Lens, elle serait critiquée. Mais l’annonce du déplacement du match des Parisiens au mois de mai pour faire souffler l’équipe de Luis Enrique laisse tout de même paraitre l’image qu’on ne prête qu’aux riches. La Ligue a mis en avant l’intérêt supérieur du football français, et le fameux indice UEFA ainsi que le ruissellement sur les autres équipes de Ligue 1 que provoque le bon parcours d’un club tricolore en Coupe d’Europe, mais cela ne saute pas aux yeux des Lensois. Ces dernier vont devoir enregistrer 15 jours sans match en plein sprint final pour le titre, et devront ensuite enchainer trois matchs en une semaine, alors qu’ils n’ont pas l’effectif de leur adversaire pourtant.

Ils ont tous peur, Daniel Riolo déchainé

De quoi mettre en furie Daniel Riolo, pour qui Nasser Al-Khelaïfi tire les ficelles à la Ligue et personne ne s’en cache plus. « Tous les arguments relatifs aux points UEFA sont faux. Ce report, c’est juste l’expression de la domination du PSG. L’intérêt d’un seul. C’est OM époque Tapie. Sans surprise, la LFP devenue l’objet du PSG a validé à l’unanimité le report. La honte éclabousse ceux qui se couchent depuis des années et qui en off se plaignent quand on dit que ce sont des laquais … ils ont tous peur. CA minable », a balancé le polémiste de RMC, déchainé au sujet de l’influence et de la peur que provoque le patron du PSG à ses yeux.
Le football français n’en sort pas grandi, contrairement à ce qui est annoncé par le communiqué de la LFP, et c’est son collègue Vincent Duluc qui le confirme. « Pour maintenir les intérêts du PSG en Ligue des champions, la LFP sacrifie ceux du RC Lens en Ligue 1, priorisant la C1 plutôt que sa propre compétition. Bravo encore, cela donne vraiment envie de s’abonner à Ligue 1+ », a dénoncé la plume de L’Equipe, pour qui cela démontre que la chaine de la LFP n’a plus qu’à se plier aux exigences du champion d’Europe pour faire sa programmation, même si les audience seront forcément moins importante en semaine que pour un match du dimanche soir.
10
Articles Recommandés
ICONSPORT_277500_0108
Mondial 2026

Turquie - Roumanie : les compos (18h sur L’Equipe Live)

ICONSPORT_244481_0470
Lens

PSG-Lens reporté, ça prend une tournure politique

John Textor et Michele Kang - OL
OL

Au bord du gouffre, l’OL va tous les vendre

ICONSPORT_360791_0009
Monaco

Monaco : Paul Pogba buteur en amical, la machine est lancée

Fil Info

26 mars , 17:31
Turquie - Roumanie : les compos (18h sur L’Equipe Live)
26 mars , 17:30
PSG-Lens reporté, ça prend une tournure politique
26 mars , 17:00
Au bord du gouffre, l’OL va tous les vendre
26 mars , 16:45
Monaco : Paul Pogba buteur en amical, la machine est lancée
26 mars , 16:00
Rennes a trouvé le successeur de Jacquet pour 10 ME
26 mars , 15:30
Aucun fan de l'OM à la Beaujoire, le plan radical de Nantes
26 mars , 15:00
OL : Il a lancé Benzema et fait son retour à Lyon
26 mars , 14:30
PSG : Luis Enrique après Carrick, MU y croit
26 mars , 14:00
Julian Alvarez sur le départ, l’Atlético pioche en Ligue 1

Derniers commentaires

Lens-PSG reporté, ils sont écoeurés

Laisse tomber, icic les 3/4 ne sont pas capables de comprendre ça... Ils voient le court terme sans même réfléchir au pourquoi on est encore 5eme et pas 6eme voir 7eme (ce qu'on serait sans le PSG)...

Lens-PSG reporté, ils sont écoeurés

Prévoir quand le PSG reprend et commence sa preparation, avec tres peu de repos pour les joueurs,2 semaines avant le début du championnat et qu on lui refuse dés le 13 Août tout report ?

Au bord du gouffre, l’OL va tous les vendre

En crise ou pas, l'OL a toujours du vendre ses meilleurs joueurs à chaque mercato, merci la L1 et ses droits tv pourris, alors ça change rien. Le seul joueur qui est bien valorisé et qui n'est pas une nouvelle recrue c'est Fofana. Les autres viennent d'arriver, ils ont été payés 3 cacahuètes et vont être revendus x5

PSG-Lens reporté, ça prend une tournure politique

Xavier Bertrand, un des fossoyeurs des LR...

Aucun fan de l'OM à la Beaujoire, le plan radical de Nantes

Et oui l'OM plus grand club de France 👊⚽

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

Loading