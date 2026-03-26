Lens-PSG reporté, ils sont écoeurés

La décision de la LFP de reporter le match Lens-PSG pour ne pas que Paris se fatigue entre ses deux matchs face à Liverpool a provoqué de très vives réactions. Notamment chez Daniel Riolo.

La Ligue de Football Professionnel savait très bien que, quelque soit sa décision au sujet de la demande de report du PSG pour son match face à Lens, elle serait critiquée. Mais l’annonce du déplacement du match des Parisiens au mois de mai pour faire souffler l’équipe de Luis Enrique laisse tout de même paraitre l’image qu’on ne prête qu’aux riches. La Ligue a mis en avant l’intérêt supérieur du football français, et le fameux indice UEFA ainsi que le ruissellement sur les autres équipes de Ligue 1 que provoque le bon parcours d’un club tricolore en Coupe d’Europe, mais cela ne saute pas aux yeux des Lensois. Ces dernier vont devoir enregistrer 15 jours sans match en plein sprint final pour le titre, et devront ensuite enchainer trois matchs en une semaine, alors qu’ils n’ont pas l’effectif de leur adversaire pourtant.

Ils ont tous peur, Daniel Riolo déchainé

Tous les arguments relatifs aux points UEFA sont faux. Ce report, c’est juste l’expression de la domination du PSG. L’intérêt d’un seul. C’est OM époque Tapie. Sans surprise, la LFP devenue l’objet du PSG a validé à l’unanimité le report. La honte éclabousse ceux qui se couchent depuis des années et qui en off se plaignent quand on dit que ce sont des laquais … ils ont tous peur. CA minable », a balancé le polémiste de RMC, déchainé au sujet de l’influence et de la peur que provoque le patron du PSG à ses yeux. De quoi mettre en furie Daniel Riolo, pour qui Nasser Al-Khelaïfi tire les ficelles à la Ligue et personne ne s’en cache plus. «», a balancé le polémiste de RMC, déchainé au sujet de l’influence et de la peur que provoque le patron du PSG à ses yeux.

Le football français n’en sort pas grandi, contrairement à ce qui est annoncé par le communiqué de la LFP, et c’est son collègue Vincent Duluc qui le confirme. « Pour maintenir les intérêts du PSG en Ligue des champions, la LFP sacrifie ceux du RC Lens en Ligue 1, priorisant la C1 plutôt que sa propre compétition. Bravo encore, cela donne vraiment envie de s’abonner à Ligue 1+ », a dénoncé la plume de L’Equipe, pour qui cela démontre que la chaine de la LFP n’a plus qu’à se plier aux exigences du champion d’Europe pour faire sa programmation, même si les audience seront forcément moins importante en semaine que pour un match du dimanche soir.