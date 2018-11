L1 : Sala, Bamba, Laborde, qui sera le joueur UNFP du mois d'octobre ?

Dans : Ligue 1, MHSC, FC Nantes, LOSC.

L'UNFP a dévoilé ce lundi soir le nom des trois joueurs en lice pour le trophée du footballeur du mois d'octobre en Ligue 1. Et pour une fois aucun de ces joueurs n'évolue au PSG, à l'OL ou à l'OM. Ce sont en effet des buteurs en forme de Nantes, Lille et Montpellier qui sont en lice, avec Emiliano Sala (FCN), Jonathan Bamba (LOSC) et Gaëtan Laborde (MHSC). Ce trio s'affronte pour ce trophée honorifique remporté le mois dernier par Nicolas Pépé.