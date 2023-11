L1 ‍: Rien n’a changé après OM-OL, un bus de Brest caillassé

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Les violents incidents survenus en marge de l’Olympico entre l’OM et l’OL en octobre dernier n’ont pas suffi à calmer la folie de certains ultras, puisque ce dimanche, un bus de supporters brestois a été caillassé à Montpellier…

Les violences autour des matchs de Ligue 1 continuent, sans que rien ne puisse enrayer la mauvaise spirale… Quelques semaines après les multiples incidents avant l’Olympico entre Marseille et Lyon au Vélodrome, où les bus des joueurs et des supporters de l’OL avaient été cassés, d’autres faits violents se sont déroulés ce dimanche. En marge de la rencontre entre Montpellier et Brest, remportée 3-1 par le club breton, un car de supporters brestois a effectivement été caillassé après la rencontre. Selon les informations du Télégramme, « aucun blessé grave n’est à signaler et les auteurs de ces faits n’ont pas pu être identifiés ». Un moindre mal pour les Brestois, qui ont quand même eu très peur et qui vont vivre un trajet retour très compliqué vers la Bretagne. Sachant que des vitres se sont brisées sous les impacts des pavés, le bus actuel peut difficilement faire les 12 heures de route en l’état pour des raisons évidentes de sécurité.

Un bus de supporters brestois caillassé à Montpellier

🚨 Images des vitres du car détruites et des projectiles reçus. C’est un miracle qu’il n’y ait aucun blessé. Un miracle. #MHSCSB29 pic.twitter.com/7JaZvgXxtq — Brest On Air (@BrestOnAir) November 26, 2023

Mais alors pourquoi des ultras du MHSC s’en sont pris à ceux de Brest alors que rien ne semble opposer les deux clubs ? Pour cela, il faut remonter à 2010, quand des supporters héraultais avaient attaqué le bar Le Penalty avant un match entre les deux équipes à Brest… Depuis, les deux groupes d’ultras se détestent, et ce dimanche, en début de match, les supporters montpelliérains n’avaient d’ailleurs pas hésité à siffler les supporters bretons lors d’un craquage de fumigènes… Un mauvais avant-goût de la suite des tristes événements qui feront moins parler que ceux d’OM-OL, mais qui sont tout aussi graves. Cela montre aussi que les différentes sanctions autour des incidents, y compris ceux déjà commis par des supporters de Montpellier avec un jet de pétards face à Clermont en début de saison, ne découragent pas les ultras les moins intelligents.