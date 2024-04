L1 ‍: Rennes tombe aussi, l'OL et l'OM aux anges

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 29e journée

Roazhon Park

Rennes-Toulouse 1-2

Buts : D.Doué (20e) pour Rennes ; Casseres (22e), Diarra (32e) pour Toulouse

Bien parti contre Toulouse, Rennes a finalement été surpris 1-2 sur son terrain. Un très mauvais résultat dans la course à l'Europe avec les défaites de Lens et Reims mais surtout les matchs à venir de Lyon et Marseille.

Après le revers de Reims plus tôt ce samedi, Rennes avait une superbe occasion de prendre la 7e place et de se rapprocher de la 6e occupée par Lens. Mais, comme les Rémois, Rennes affrontait une équipe libérée : Toulouse. Cela se voyait dès l'entame avec un match vivant et des occasions de part et d'autre. Kalimuendo allumait le petit filet extérieur de Restes (3e) alors que Dallinga testait les réflexes au sol de Mandanda (7e). Les buts tombaient juste après et ils étaient magnifiques. D'abord, Désiré Doué ouvrait le score après un superbe solo lors duquel il avait mystifié Mawissa. Puis, Casseres lui répondait pour le TFC d'une frappe puissante des 20 mètres. Le Téfécé prenait l'avantage 10 minutes plus tard après une percée de Diarra, un contre favorable et une frappe croisée parfaite.

⏱️ 35'

Les émotions après ce premier but chez les pros de notre Moussa 🥹



1-2 #SRFCTFC pic.twitter.com/F4uoEg0muy — Toulouse FC (@ToulouseFC) April 13, 2024

Assommé, Rennes perdait en plus Le Fée sur blessure. Après avoir frôlé le 1-3 dès le retour des vestiaires avec un double raté de Gboho devant ses buts, Rennes monopolisait le ballon. Cependant, c'était plutôt stérile et pas très dangereux. Il fallait un centre vicieux de Guéla Doué, bien détourné par Restes, pour réveiller le Roazhon Park (78e). Perdant le fil et même ses nerfs sur la fin, Rennes devait s'incliner 1-2 face à Toulouse. Les Bretons restent 9es et font du surplace comme Reims. De quoi satisfaire l'OL (qui joue Brest demain) et l'OM (opposé à Nice dans une semaine). 11e avec 36 points, Toulouse a pratiquement assuré son maintien en Ligue 1.