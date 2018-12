L1 : PSG, OL, OM, ASSE... Quel club a le public le plus fidèle ?

Dans : Ligue 1, PSG, OL, OM, ASSE, FC Nantes, Bordeaux, RCSA.

À l'heure des bilans de l'année 2018, les clubs de Ligue 1 sont passés devant le conseil de classe par rapport à leurs affluences.



Pour savoir si un championnat est en bonne santé, on regarde d'abord les résultats sur la scène internationale. Ensuite, l'ambiance dans les stades est souvent prise en exemple pour tâter le pouls. En France, la LFP érige notamment l'affluence en priorité. Mais alors quel est le bulletin de notes des formations de L1 après la première partie de saison ? Sans hésitation, le Paris Saint-Germain a une belle tête de premier de la classe. Avec un taux de remplissage de 99 % (1er) et une affluence moyenne de 47 269 (3e), selon les statistiques de la Ligue, le club de la capitale reçoit donc les félicitations.

Mention très bien pour le PSG, bien pour l'OL et l'OM

Derrière, l'OL est en progression, comme chaque année depuis l'inauguration du Groupama Stadium, avec une affluence de 49 564 (2e) et un remplissage de 86 % (5e). Après, l'élève marseillais est celui qui fait le plus de bruit avec la meilleure affluence à la trêve avec 52 977 spectateurs en moyenne, mais avec un assez faible taux de remplissage de 80 % (8e). Même si les derniers matchs de l'année en L1 au Vélodrome, reportés à cause des manifestations des Gilets Jaunes, auraient pu plomber la note, le public phocéen est plus régulier qu'auparavant, grâce notamment au bon parcours en Europa League de la saison dernière.

Avertissements pour Nice et Bordeaux

Suite au fameux PLM, l'ASSE et Nantes sont en déclin (68 % de remplissage au FCN, 61 % à Sainté), alors que leurs supporters font partie des meilleurs de France. Si Strasbourg est la bonne surprise du championnat, avec la deuxième meilleure assiduité et neuf guichets fermés sur 10 matchs, Nice et Bordeaux touchent le fond. Malgré leurs nouveaux stades, les deux clubs du Sud sont dans le bas fond du classement du taux de remplissage, l'OGCN étant 17e avec 58 % et le FCGB pointant à la 18e place avec 53 %. Autant dire que l'habit ne fait pas le moine.

🏟 Les affluences moyennes de France🇫🇷 à la trêve :



🥇52 977 Marseille

🥈49 564 Lyon

🥉47 269 Paris

4️⃣30 985 Lille

5️⃣27 217 Lens (L2)

6️⃣25 557 Saint-Étienne

7️⃣25 154 Strasbourg

8️⃣24 216 Nantes

9️⃣22 083 Rennes

🔟21 989 Bordeaux

11. 20 768 Nice

12. 15 558 Caen

13. 14 290 Guingamp pic.twitter.com/3tasdViAcd — Florian Zobenbiehler (@FloZobenbiehler) 23 décembre 2018