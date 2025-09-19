L1 : OM-PSG menacé de report ?

L’OM et le PSG doivent s’affronter ce dimanche en clôture de la 5e journée de Ligue 1. Mais les autorités sont attentives aux conditions météorologiques qui s’annoncent dantesques à Marseille.

Après leurs aventures européennes de la semaine, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain se retrouvent ce dimanche au Vélodrome. Une affiche de rêve pour conclure la 5e journée de Ligue 1. Les observateurs sont impatients de voir comment l’équipe de Roberto De Zerbi, vaillante à Madrid cette semaine, peut résister au rouleau-compresseur parisien. Pour le savoir, encore faut-il que le match se joue.

Un énorme orage à Marseille dimanche soir ?

Et à ce sujet, un léger doute est immiscé dans la tête de tout le monde ce vendredi soir. Car d’après Bastien Cordo, intervenant régulier sur Le Phocéen, la météo s’annonce dantesque avec une énorme pluie et de violents orages. Suffisant pour entraîner le report du Classique entre l’OM et le PSG ? Tout est possible selon lui.

« À l'heure actuelle va falloir demander confirmation à @La_Meteo_du_13 mais dimanche soir c'est gros orage de prévu pile à 21h affaire à suivre je pense. Un report ? Ça a déjà été le cas deux fois ces 20 dernières années Notamment une fois alors que le match avait déjà commencé Je pense que la préfecture et la ligue doivent prendre une décision dès demain en bonne intelligence. Si la LFP est intelligente elle décale au lendemain soir » estime notre confrère, pour qui un report du choc de dimanche soir entre l’Olympique de Marseille et le estime notre confrère, pour qui un report du choc de dimanche soir entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain est totalement envisageable.

Comme indiqué par Bastien Cordo, un report en début de semaine prochaine n’est pas impossible car il s’agit d’une semaine lors de laquelle le PSG et l’OM n’ont pas de match prévu en Ligue des Champions. Réponse dans les prochaines heures pour savoir ce qu’il en sera du maintien ou du report de cette affiche de prestige de notre championnat.