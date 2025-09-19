Milan remercie l'OM pour le cadeau Rabiot

La priorité est la qualification pour la prochaine Ligue des champions, mais ni Max ni Adrien ne se contentent de cela. Ensemble, ces deux-là font un peu peur à tout le monde.- La Gazzetta dello Sport sur l'objectif du Milan AC cette saison
C'était pour le jeu de mot, rien de plus rien de moins. Mon pauvre club est devenu champion d'Europe, calme toi et trouve ma photo le buveur, rires.
om champion des defaites en ldc greenwood sera a vendre , fini l om pour lui !! il doit etre content de partir de ce club de loser
Je vois que les naïfs et les imbéciles sont toujours là. ^^ John Textor doit bien se marrer en voyant les articles débiles et les propos pas moins débiles des réseaux sociaux qui sortent sur lui.
l om se fait avoir sur tout les transferts!!! les nuls depuis 125 ans en plus
zero trophée zero victoire l om
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|6
|3
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|-1
|5
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|5
|4
|1
|2
|1
|0
|3
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|5
|10
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
Gazzetta : Adrien #Rabiot est déjà un taulier du Milan, Max Allegri ne compte plus s'en passer. À la Juve, il l'avait aligné titulaire 119 fois... en 127 matchs. L'ancien milieu de l'OM sera titulaire à Udine demain 🗞️