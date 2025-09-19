Milan remercie l'OM pour le cadeau Rabiot

Après l’affaire du côté de l’Olympique de Marseille cet été, Adrien Rabiot a choisi de rebondir du côté du Milan AC en fin de mercato. Le Français a retrouvé Massimiliano Allegri. Le technicien italien ne veut déjà plus se passer de son milieu de terrain français.

À peine trois entraînements dans les jambes et Adrien Rabiot a débuté le week-end dernier face à Bologne (1-0). Ce week-end l’international français (55 sélections, six buts) va poursuivre sa série de présences dans le onze de départ à Udinese. Cet été après son départ de l’Olympique de Marseille, l’ancien parisien a pu retrouver Massimiliano Allegri. Le technicien italien reste un grand fan du joueur de 30 ans après le passage en commun du côté de la Juventus . Pendant son aventure à Turin, Rabiot a été titularisé plus de 94% du temps soit 119 titularisations en 127 matchs sous Massimiliano Allegri. Un chiffre donné par la Gazzetta dello Sport ce vendredi matin, preuve de l’amour du technicien italien envers le français.

La priorité est la qualification pour la prochaine Ligue des champions, mais ni Max ni Adrien ne se contentent de cela. Ensemble, ces deux-là font un peu peur à tout le monde. - La Gazzetta dello Sport sur l'objectif du Milan AC cette saison

Rabiot, déjà un pilier du Milan AC

Le quotidien italien précise que les deux hommes s'entendent parfaitement et qu’Allegri voulait convaincre Rabiot de rejoindre le Milan AC avant la bagarre avec Jonathan Rowe. Initialement le Français comptait poursuivre du côté de la cité phocéenne, mais les événements survenus après la défaite à Rennes ont changé la donne. La Gazzetta explique que l’ancien joueur du PSG est déjà devenu un pilier chez les Rossoneri après seulement une seule rencontre. De son côté, Rabiot n’a jamais caché sa très bonne entente avec l'entraîneur italien : « Avec Allegri, je peux discuter de tout, pas seulement de football. Et c'est évident : s'il m'appelle, je serai toujours prêt à échanger avec lui, » avait-il déclaré il y a quelques semaines à la Gazzetta. L’objectif du Milan AC est de retrouver la Ligue des champions cette saison.