L1 : OM-Lens officiellement reporté !

Dans : Ligue 1, OM, Lens.

La LFP a décidé de reporter à une date ultérieure le match entre l'OM et le RC Lens qui devait se jouer vendredi. Le club nordiste est décimé par les cas de Covid.

Après le report de la rencontre Lens-Nantes de dimanche dernier, suite à la multiplication des cas positifs au coronavirus au sein de l'effectif et du staff lensois, la Ligue de Football Professionnel n'a pas eu d'autre choix que de reporter également le match entre l'Olympique de Marseille et le RC Lens qui devait se jouer vendredi au Vélodrome. « Après avis de la commission nationale COVID FFF, constatant l'absence certaine de plus de 10 joueurs sur la liste des 30 joueurs du RC Lens pour cause de test RT-PCR positif pour son match contre l’Olympique de Marseille, la Commission des Compétitions de la LFP, agissant dans le cadre de l’article 2.4.2.2 du protocole d'organisation des matchs de la saison 2020-21, décide de reporter le match Olympique de Marseille / RC Lens, comptant pour la 9ème journée de Ligue 1 Uber Eats et initialement prévu le vendredi 30 octobre à 21h, à une date ultérieure », indique la LFP dans un communiqué.