L1 : Nîmes-Lorient reporté à cause du covid

Dans : Ligue 1, Lorient, Nîmes.

Lourdement impacté par l'épidémie de coronavirus, Lorient ne jouera pas le week-end prochain son match contre Nîmes.

Après un premier match décalé le week-end passé, c'était contre Dijon, l'équipe de Lorient devra jouer plus tard que prévu la rencontre qui devait se dérouler dimanche contre Nîmes annonce la LFP. « Après avis de la commission nationale COVID FFF, constatant l'absence certaine de plus de 10 joueurs sur la liste des 30 joueurs du FC Lorient pour cause de tests RT-PCR positifs pour son match contre le Nîmes Olympique, la Commission des Compétitions de la LFP, agissant dans le cadre de l’article 2.4.2.2 du protocole d'organisation des matchs de la saison 2020-21, a décidé de reporter le match Nîmes Olympique / FC Lorient, comptant pour la 21ème journée de Ligue 1 Uber Eats et initialement prévu le dimanche 24 janvier 2021 à 15h, à une date ultérieure », précise la Ligue.