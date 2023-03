L1 : Monaco et Ben Yedder tenus en échec à Troyes

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Ligue 1

26e journée

Stade de l'Aube

Score : Troyes 2-2 Monaco

Buts pour Troyes : Romy Kouamé (32e) Iké Ugbo (91e)

Buts pour l'AS Monaco : Wissam Ben Yedder (80e, 83e)

Fin de match complètement folle entre Troyes et Monaco. Longtemps menés au score, les Monégasques pensaient que Wissam Ben Yedder avait offert la victoire grâce à un doublé mais Iké Ugbo a surpris tout le monde avec une égalisation en fin de match.

⏱ 32' : ROMYYYYYYYY KOUAMMÉÉÉÉÉ ! La puissante frappe de notre milieu de terrain termine au fond des filets !



#ESTACASM 1⃣-0️⃣ pic.twitter.com/v9ab3ApZzN — ESTAC Troyes (@estac_officiel) March 5, 2023

Troyes sort enfin la tête de l'eau. Après avoir enchaîné 5 défaites consécutives en Ligue 1, l'ESTAC vient de créer la surprise en tenant en échec l'AS Monaco. Les Troyens peuvent remercier Romy Kouamé, auteur d'un but sensationnel qui permet au club de l'Aube de mettre fin à sa série de défaites. Un match nul d'une importance capitale pour Troyes dans son objectif du maintien et un point arraché par l'intermédiaire d'Iké Ugbo. De son côté, Monaco manque l'occasion de passer devant l'OM au classement et ne profite pas du match nul du RC Lens, une semaine après la gifle reçue par l'OGC Nice dans le derby. Monaco va devoir batailler pour espérer valider une qualification en Ligue des Champions. L'ASM a manqué de réussite, malgré le doublé de Wissam Ben Yedder en 3 minutes et reste troisième. Insuffisant pour offrir la victoire et la deuxième place à l'ASM alors que Marseille peut prendre quatre points d'avance en cas de victoire contre Rennes. Monaco recevra Reims lors de la prochaine journée de Ligue 1, tandis que Troyes, dix-neuvième, se déplacera à Lorient.