L1 : Monaco enchaîne, Lorient coule Angers

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

17e journée de Ligue 1

Angers - Lorient : 1-2

Monaco - Brest : 1-0

Toulouse - Ajaccio : 2-0

Nantes - Auxerre : 1-0

Ce dimanche à 15 heures avait lieu le dix-septième multiplex de la saison en Ligue 1. Quatre matchs étaient au programme. Monaco recevait Brest, Angers était aux prises avec Lorient, Toulouse affrontait Ajaccio et enfin, Nantes devait faire face à Auxerre.

Quelques jours seulement après avoir battu Auxerre en Ligue 1, l'AS Monaco a confirmé non sans mal contre Brest (1-0) ce dimanche au Stade Louis II. Un but magnifique d'Aleksandr Golovin à la 54ème minute aura suffi au bonheur des hommes de Philippe Clement. Grâce à ce succès, l'AS Monaco réalise une très belle opération au classement puisque le club du Rocher revient provisoirement à égalité de points de l'OM (3ème), qui jouera contre Montpellier ce lundi.

𝗔𝗹𝗲𝗸𝘀𝗮𝗻𝗱𝗿 𝗚𝗼𝗹𝗼𝘃𝗶𝗻 vous souhaite une bonne année 2023 💥



1️⃣-0⃣ #ASMSB29 pic.twitter.com/tnMCVuq0S1 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 1, 2023

Dans les autres rencontres de ce dimanche, Toulouse a facilement disposé de l'AC Ajaccio au Stadium. Rafael Ratao et Brecht Dejaegere ont inscrit les deux buts toulousains. Une belle réaction pour le Téfécé après son lourd revers six buts à un jeudi au Vélodrome face à l'OM. Au classement, Toulouse remonte à la 12ème place. A noter également le succès de Lorient contre Angers, qui s'enfonce un peu plus dans la crise. Pourtant, le SCO avait pris les devants dans cette rencontre grâce à Abdallah Sima et ont globalement dominé les débats. Mais quand rien ne va, rien ne va et les Merlus, sur leurs quelques occasions, auront fait mouche sur des buts d'Abdallah Sima contre son camps et Enzo Le Fée. Lorient est 6ème, Angers 20e avec seulement 8 points au compteur en 17 journées. Enfin, Nantes s'est donné de l'air après sa victoire étriquée à domicile contre Auxerre. Les Canaris pourront remercier Marcus Coco, seul buteur de la rencontre. Nantes est 14ème, Auxerre 18ème...