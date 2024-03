L1 ‍: McDo offre 30 ME à la LFP pour avoir la peau d'Uber Eats

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Uber Eats, la LFP a trouvé un accord avec McDonald’s pour le nouveau naming de la Ligue 1. L’enseigne de fast food va payer 30 millions d’euros par an, soit le double du contrat précédent.

Gros coup pour la Ligue de Football Professionnel dans le dossier du naming de la Ligue 1. Associé à Uber Eats pour 15 millions d’euros par an depuis trois ans, le championnat de France va changer de nom. Dès la saison 2024-2025, la Ligue 1 McDonald’s verra le jour… pour le plus grand bonheur des présidents de clubs français puisque le contrat sera deux fois supérieur au précédent avec un chèque de 30 millions d’euros par an. Pour payer une telle somme, McDo avait toutefois quelques exigences. Au micro de RMC dans l’After Foot, Daniel Riolo a notamment dévoilé que l’enseigne de fast food a exigé qu’Uber Eats disparaisse totalement du paysage footballistique français alors que la société de livraison de repas à domicile a tenté de se placer au Paris Saint-Germain ou encore à la Fédération française de Football. Mais pour McDo, qui a visiblement quelques contentieux financiers avec Uber Eats en dehors du football, il n’était pas question de cohabiter, condition non négociable pour lâcher les 30 millions d’euros par an.

« McDo va payer deux fois plus que Uber Eats en payant 30 millions d’euros contre 15 ou 16 millions d’euros auparavant pour Uber. C’est un très bon deal pour le football français. Certains se sont posé la question éthique sur McDo… Bon, il y a eu la Ligue 2 Domino’s Pizza, on a eu Uber Eats dont le premier client est McDo, donc c’est un bon deal. Pour la petite histoire, Uber Eats s’est fait mettre sur le carreau. C’est limite si Vincent Labrune ne répondait plus à Uber Eats au téléphone et malgré tout, Uber a voulu garder un petit bout dans le foot. Ils ont essayé de se placer au PSG, à la FFF… Mais McDo ne voulait plus entendre parler d’Uber, ils ont pété un câble et ils ont dit que c’était hors de question, qu’il ne voulait plus les voir dans le foot. Le premier client d’Uber, c’est McDo mais à chaque transaction, il y a une petite ponction et McDo prend cher, ils l’ont mauvaise et ils ont voulu remettre l’église au milieu du village et ont donc exigé auprès de la LFP que Uber Eats dégage à tel point que McDo a menacé de baisser son offre à 25 millions d’euros au lieu de 30 si Uber restait dans le foot » a livré Daniel Riolo, très informé sur ce dossier de naming de la Ligue 1 et qui avait dévoilé en premier l’existence d’un accord entre la Ligue de Football Professionnel et McDonald’s il y a quelques semaines.