L1 : L'ASSE se fait humilier par une énorme remontada

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 31e journée

Stade du Moustoir

Lorient-ASSE 6-2

Buts : Moffi (42e sur pen, 86e), Koné (45e+1, 65e), Le Fée (61e), Boisgard (89e) pour Lorient ; Bouanga (4e), Nordin (22e) pour Saint-Etienne

L'ASSE a coulé à Lorient 6-2 après avoir mené 0-2 en début de match. Réduits à dix, les Verts n'ont rien pu faire face la furia lorientaise.

Juste avant le coup d’envoi, l’ASSE perdait sur blessure Enzo Crivelli touché à la cuisse. Une tuile qui n’affectait en rien la motivation stéphanoise. Bien entrés dans leur match, les hommes de Pascal Dupraz affichaient des velléités offensives rapidement récompensées. Boudebouz testait de loin Dreyer. Puis, sur la continuité, Kolodziejczak récupérait et centrait sur la tête de Bouanga qui trompait le gardien merlu à bout portant. Ce match de la peur était très agréable entre deux équipes entreprenantes. Bernardoni stoppait deux tentatives sur coup-franc de Laurienté et Pétrot tandis que la frappe de Bouanga frôlait le poteau de Dreyer. En une minute, le match basculait. Koné voyait son but refusé par la VAR pour hors-jeu et, dans la foulée, Nordin doublait la mise pour les Verts à la suite d’une mauvaise relance de Pétrot.

Lorient était-il définitivement hors course ? Non, bien au contraire. Les Merlus poussaient sur les buts de Bernardoni et trouvaient la faille. Ils profitaient d’une énième bévue de Kolodziejczak cette saison, lequel fauchait Mendes dans la surface. Moffi transformait la sentence. Puis, Mendes délivrait un caviar pour Koné qui remettait les deux équipes à égalité. Après la pause, malgré la domination verte, Lorient frappait encore. Laurienté trouvait Le Fée dans la profondeur et le jeune milieu breton trompait Bernardoni. La défense stéphanoise était perdue et concédait vite le quatrième. Moffi trouvait Koné dans l’espace qui concluait malgré la main de Bernardoni. Derrière, le cauchemar était total avec l’exclusion de Neyou pour deux jaunes en deux minutes. Moffi puis Boisgard venaient encore perforer une trop faible défense verte pour porter la marque à 6-2. Un set de tennis qui permet à Lorient de se donner de l'air avec 31 points et une 16e place. Pascal Dupraz et les Verts 18e passeront une bien mauvaise nuit.