EL : L'OL poursuit son sans-faute

3e journée de l'Europa League :

Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais - FC Bâle : 2-0.

Buts : Tolisso (3e), Moreira (90e) pour l’OL.

Bousculé par le FC Bâle, l'Olympique Lyonnais a réussi à s'imposer grâce à des buts de Tolisso et du jeune Moreira (2-0) pour s'installer tout au haut du classement de l'Europa League.

Malgré une période plus difficile en championnat, Lyon n’avait qu’un seul objectif devant son public ce jeudi soir : poursuivre son sans-faute en Europa League pour s’installer durablement dans le peloton de tête. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’OL débutait parfaitement sa rencontre face à Bâle, vu que dès l’entame, les Gones profitaient pleinement d’une grossière erreur de relance du gardien suisse. Au pressing face à Metinho, De Carvalho récupérait effectivement la balle avant de servir Tolisso, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets pour ouvrir la marque (1-0 à la 3e). La suite de la première période était plus calme, entre une petite frayeur pour Lyon (12e) et une grosse occasion loupée par Satriano (13e), et tous les acteurs rentraient donc aux vestiaires sur le score de 1-0 pour Lyon.

Après la mi-temps, Morton sauvait son équipe après un tacle d’Ajeti dans la surface lyonnaise (53e). Puis Greif sortait des arrêts de grande classe devant Leroy (70e) et Salah (76e) pour permettre à son OL de rester devant... jusqu'à la délivrance. Puisqu'en toute fin de match, sur une passe de Sulc, le jeune portugais Afonso Moreira délivrait tout le Groupama Stadium en marquant son premier but sous ses nouvelles couleurs (2-0 à la 90e) pour entériner le succès lyonnais.

Grâce à cette troisième victoire en autant de journées, Lyon s'installe sur le podium de l'Europa League aux côtés de Braga, seule autre équipe à avoir neuf points en attendant les matchs du soir.