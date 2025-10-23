EL : L'OL poursuit son sans-faute

C’est tout à fait ça..très bien vu
je trouve scandaleux le rouge des portugais. Le marseillais fait exprès de tomber au contact.
Nn ce sera les Young Boys de Bern
Bravo a Lyon ça fait plaisir !
Bravo même si on a souffert dans le dernier quart d'heure mais victoire amplement méritée 💪💪
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|8
|3
|1
|4
|13
|15
|-2
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|5
|9
|-4
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
TOLISSO LANCE L'OL 💥 Grâce à un bon tacle de De Carvalho, le capitaine marque à bout portant et met l'OL sur les bons rails 🦁 Le match à suivre MAINTENANT sur CANAL+ FOOT ⚽️ #OLFCB | #UEL
🔥 On continue notre sans-faute en Europa League 💪 Troisième victoire en trois journées pour nos Gones ! 🤩🔴🔵 Let's go ! ✊ 2-0 #OLFCB