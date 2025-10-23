Tolisso OL

EL : L'OL poursuit son sans-faute

OL23 oct. , 20:43
parAlexis Rose
2
3e journée de l'Europa League :
Groupama Stadium.
Olympique Lyonnais - FC Bâle : 2-0.
Buts : Tolisso (3e), Moreira (90e) pour l’OL.
Bousculé par le FC Bâle, l'Olympique Lyonnais a réussi à s'imposer grâce à des buts de Tolisso et du jeune Moreira (2-0) pour s'installer tout au haut du classement de l'Europa League.
Malgré une période plus difficile en championnat, Lyon n’avait qu’un seul objectif devant son public ce jeudi soir : poursuivre son sans-faute en Europa League pour s’installer durablement dans le peloton de tête. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’OL débutait parfaitement sa rencontre face à Bâle, vu que dès l’entame, les Gones profitaient pleinement d’une grossière erreur de relance du gardien suisse. Au pressing face à Metinho, De Carvalho récupérait effectivement la balle avant de servir Tolisso, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets pour ouvrir la marque (1-0 à la 3e). La suite de la première période était plus calme, entre une petite frayeur pour Lyon (12e) et une grosse occasion loupée par Satriano (13e), et tous les acteurs rentraient donc aux vestiaires sur le score de 1-0 pour Lyon.
Après la mi-temps, Morton sauvait son équipe après un tacle d’Ajeti dans la surface lyonnaise (53e). Puis Greif sortait des arrêts de grande classe devant Leroy (70e) et Salah (76e) pour permettre à son OL de rester devant... jusqu'à la délivrance. Puisqu'en toute fin de match, sur une passe de Sulc, le jeune portugais Afonso Moreira délivrait tout le Groupama Stadium en marquant son premier but sous ses nouvelles couleurs (2-0 à la 90e) pour entériner le succès lyonnais.
Grâce à cette troisième victoire en autant de journées, Lyon s'installe sur le podium de l'Europa League aux côtés de Braga, seule autre équipe à avoir neuf points en attendant les matchs du soir.

Europa League

23 octobre 2025 à 18:45
Olympique Lyonnais
Tolisso3'Bastardo Moreira90'
2
0
Match terminé
Basel
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
A. Bastardo Moreira
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Carton jaune
88
M. Niakhaté
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Remplacement
84
ENTRE
M. Broschinski
BaselBasel
SORT
X. Shaqiri
BaselBasel
Remplacement
79
ENTRE
P. Šulc
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
C. Tolisso
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Voir Les Détails Complets Du Match
2
Articles Recommandés
Greif OL
OL

Le héros de l'OL déjà adulé

vous vous fichez de notre gueule nasser al khelaifi craque iconsport 267396 0726 398414
PSG

Des clubs européens dénoncent le PSG, que fait l'UEFA ?

Conference League
Europa Conference League

CL : Programme TV et résultats de la 2e journée

Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats de la 3e journée

Fil Info

21:30
Le héros de l'OL déjà adulé
21:00
Des clubs européens dénoncent le PSG, que fait l'UEFA ?
20:47
CL : Programme TV et résultats de la 2e journée
20:47
EL : Programme TV et résultats de la 3e journée
20:41
CL : Panichelli illumine Strasbourg
20:30
Liga : Javier Tebas censure les matchs et assume
20:00
Celta Vigo - Nice : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)
20:00
Lille - PAOK Salonique : les compos (21h00 sur Canal+)

Derniers commentaires

PSG : Le scandale Zabarnyi déjà réglé

C’est tout à fait ça..très bien vu

Aubameyang atomise l’arbitre « scandaleux » de Sporting-OM

je trouve scandaleux le rouge des portugais. Le marseillais fait exprès de tomber au contact.

TV : OL - Bâle, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Nn ce sera les Young Boys de Bern

EL : L'OL poursuit son sans-faute

Bravo a Lyon ça fait plaisir !

EL : L'OL poursuit son sans-faute

Bravo même si on a souffert dans le dernier quart d'heure mais victoire amplement méritée 💪💪

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading