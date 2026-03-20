OM : Un prêt tourne au désastre pour Marseille

Prêté par l’Olympique de Marseille aux Glasgow Rangers, Derek Cornelius ne vit pas une saison facile. Le Canadien ne sera pas conservé par le club écossais. Blessé à de nombreuses reprises cette saison, il a été relégué en équipe réserve.

L’idylle a été de courte durée pour Derek Cornelius du côté des Glasgow Rangers. L’international canadien (40 sélections, un but) est prêté par l’ Olympique de Marseille depuis le début du mois de septembre avec une option d’achat fixée à quatre millions d’euros. Après une douzaine d’apparitions sous le maillot du club écossais, le Canadien a disparu des radars. La faute à de nombreuses blessures l’éloignant du rectangle vert. Moins de 1000 minutes disputées cette saison pour le natif d’Ajax en Ontario.

Mise à l’écart, blessure, période difficile pour Cornelius

Satisfait de ses performances en début de saison, le board du club écossais a évoqué l’idée de lever l’option d’achat. Une notion qui gardera le statut d’ébauche. En début de semaine, le média britannique Transferfeed a expliqué que les Glasgow Rangers ne lèveront pas l’option fixée à quatre millions d’euros. Derek Cornelius a par ailleurs été envoyé avec l’équipe réserve. Une information dévoilée par le média local Read Rangers. L’explication de cette décision n’est pas connue, mais le défenseur central revient tout juste de blessure.

Une mise à l’écart, le temps de retrouver la forme après quatre mois d’absence, n’est pas à exclure. De son côté, l’Olympique de Marseille s’attend à récupérer le joueur prêté en fin de saison. En fin de contrat en 2028 avec le club de la cité phocéenne, Derek Cornelius doit désormais anticiper une nouvelle porte de sortie l’été prochain. Le Canadien avait quitté la cité phocéenne pour accumuler du temps de jeu en vue de la Coupe du monde 2026. Le temps semble jouer en sa défaveur.