OM : Un prêt tourne au désastre pour Marseille

Oui c'est sûr que Brest l'an dernier, sortis des poules tout de même n'a que des ballons d'or dans son équipe !!!
T'as plein de mots dans le dico pour l'OM : pitoyable, grotesque, inqualifiable, lamentable clown ridicules etc .... Faudrait 2 tomes pour tout comptabiliser 😂
Il était là ??
Le PSG tremble... 😂🤣😂
2 matchs de retard ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
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🚨 Prêté par l'OM, Derek Cornelius 🇨🇦 a été ÉCARTÉ de l'équipe première des Rangers ! ❌ Le défenseur canadien s'entraîne désormais avec la réserve du club écossais. 👀 (@ReadRangers)