L1 : Lille arrache une victoire en or

Dans : Ligue 1, LOSC, Reims.

20e journée de Ligue 1

Stade Pierre-Mauroy

Lille bat Reims : 2 à 1

Buts : Bamba (48e), David (90e+1) pour Lille; Zeneli (36e) pour Reims

En s'imposant dans les toutes dernières secondes contre Reims (2-1), le LOSC recolle au PSG et met l'OL sous pression.

Face à une formation rémoise qui n'était pas venue à Lille pour faire de la figuration, Lille a souffert et c'est logiquement que les visiteurs ont ouvert le score par Zenelli avant la pause (0-1, 36e). Le LOSC ne trouvait pas vraiment la solution, et il fallait une bourde de la défense de Reims pour permettre aux Nordistes d'égaliser dès la reprise par Bamba (1-1, 48e). On filait vers ce nul plutôt logique, mais sur une frappe repoussée un peu maladroitement par Rajkovic, David venait tromper à bout portant le portier du Stade de Reims (2-1, 90e+1).

Une victoire qui permet à Lille de revenir à hauteur du PSG au sommet de la Ligue 1 après une rencontre pourtant pas vraiment maîtrisée par les joueurs de Galtier. De quoi donner de l'espoir aux supporters du LOSC, tandis que ceux de Reims doivent clairement s'arracher les cheveux ce dimanche soir.