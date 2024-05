L1 ‍: Le PSG se gave, l'OL et l'OM prennent 50ME

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Certains clubs français vont toucher gros grâce à l'accord réalisé avec le fonds d'investissement CVC. Et ce, alors que la question des droits TV n'est toujours pas réglée pour la Ligue 1 et Ligue 2.

En France, tous les esprits de la LFP sont tournés du côté des droits TV. Alors qu'une nouvelle saison pointe le bout de son nez, aucun accord n'a été trouvé concernant la diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2. C'est donc encore le flou pour certains clubs, qui vont néanmoins devoir préparer leur budget. Pour 7 clubs en revanche, il sera bientôt l'heure de souffler un peu avec de l'argent qui sera perçu grâce à l'accord contracté avec le fonds d'investissement CVC. Les clubs ont d'ailleurs le choix de toucher cet argent avant la fin juin pour le faire rentrer dans l'exercice 2023-2024, ou alors après le 30 juin afin qu’il le soit pour la saison prochaine (2024-2025).

Le PSG fera la plus grosse affaire

Comme rappelé par RMC, les 7 clubs sont le PSG, l'OM, l'OL, Lille, Monaco, Rennes et Nice. En détails, Paris touchera 116,5 millions d’euros, Marseille et Lyon 50 millions d’euros chacun, le LOSC, l'ASM, le SRFC et l'OGCN 46 millions d’euros chacun. A noter que cet argent sera donné pour un usage bien défini, en l'occurence à des investissements structurels, au digital/marketing ou encore au développement international. Il ne sera pas possible de l'utiliser pour combler des pertes ou pour remplacer les apports des actionnaires ou propriétaires.

Pour rappel, CVC a en sa possession, à vie, une partie des revenus d'une société commerciale destinée à faire fructifier le capital du foot pro français. Son apport a été de 1,5 milliard d’euros. Cette somme s'étalera sur trois ans et fera les affaires des clubs qui attirent le plus de lumière sur eux.