L1 : Laure Boulleau demande au PSG de s’incliner devant Lille

Dans : Ligue 1.

Ce dimanche soir, le PSG accueille Reims tandis que Lille reçoit Saint-Etienne. Deux matchs décisifs dans la course au titre…

A deux journées de la fin, les Dogues de Christophe Galtier comptent trois points d’avance sur le PSG. Plus que jamais, le titre de champion de France tend les bras au LOSC, à deux doigts d’un exploit majuscule. Ancienne joueuse du Paris Saint-Germain et désormais consultante pour Canal +, Laure Boulleau a analysé la dernière ligne droite de la course au titre dans les colonnes du journal Ouest-France. Et pour l’ex-internationale française, il est clair que Lille n’a pas volé son probable titre, lequel serait totalement mérité au vu des performances de Burak Yilmaz et de ses coéquipiers…

« On joue la 37e journée et les dix matches ont de l’intérêt, c’est du jamais-vu depuis longtemps. Il y a du stress à chaque étage, on s’éclate. C’est surtout super pour l’attractivité de la Ligue 1. Lille fait une saison incroyable. S’ils sont champions, ça sera effectivement mérité. Il n’y a qu’à voir les confrontations directes, ils ont pris au moins quatre points contre chacun des trois autres prétendants (Paris, Lyon et Monaco). Ce sont des messages forts envoyés pendant la saison. Ils ont la bonne recette et un coach que je respecte beaucoup » analysé Laure Boulleau, avant de conclure.

« Peu importe mes attaches avec Paris (231 matches joués avec la section féminine). Si le PSG parvient finalement à arracher le titre, le club ne pourra que saluer le parcours des Lillois. Ils mettent tout le monde d’accord. Après, cette saison est tellement folle que tout peut encore se passer. Si Lille va au bout, le titre ne sera pas volé, loin de là ». Un message limpide de la part de Laure Boulleau, certainement supportrice du PSG dans l’âme mais qui estime que le LOSC mériterait davantage le titre de champion de France.