L1 ‍: Labrune en danger, Nicollin et Caillot au bord du KO

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

De nouveau sur le devant de la scène avec la décision de DAZN de ne pas payer pleinement son échéance des droits TV, Vincent Labrune a un coup de chaud alors que ses piliers habituels sont dans le doute.

Vincent Labrune, réélu président de la LFP en début de saison malgré le contrat négocié à la baisse des droits télé, a toujours pu compter sur sa garde rapprochée. Personne n’a trop osé s’opposer à l’ancien président de l’OM, qui a roulé sur les élections en affirmant haut et fort qu’il était impossible de faire mieux que les 500 millions d’euros par saison récolté pour les droits de la Ligue 1. Et encore, on a appris plus tard que cette somme était en fait déjà inférieure aux 500 ME. Mais désormais, c’est DAZN qui menace de ne pas payer une partie de l’argent qu’elle doit à chaque échéance, évoquant plusieurs raisons plus ou moins crédibles, comme le fait que les clubs de Ligue 1 n’ouvrent pas assez la porte aux reportages, alors qu’il y a peu encore, la plate-forme britannique ne proposait aucun contenu supplémentaire à sa couverture.

Caillot prêt à lâcher Labrune ?

En tout cas, la journée de mercredi a été bouillante, avec un conseil d’administration réuni d’urgence, des fuites de partout, des attaques devant les tribunaux du côté de DAZN comme de la LFP. Un vrai champ de bataille qui secoue le football français. Et même les deux très proches amis de Vincent Labrune, qui l’ont soutenu au point d’aller en première ligne pour faire avaler quelques couleuvres, sont en train de doucement préparer leur sortie, ou du moins s'interroger clairement. Jean-Pierre Caillot, très vindicatif l’été dernier pour défendre le président de la LFP, est dubitatif. « Je suis très mal à l'aise. Les clubs qui me mandatent, je ne sais pas quoi leur dire », a livré le président de Reims, pour qui la communication est très compliquée, et qui possède une « relation très mouvante avec Vincent Labrune depuis décembre », selon RMC.

Crise à la LFP, Nasser Al-Khelaïfi s'occupe de tout https://t.co/dQfIykG8Rw — Foot01.com (@Foot01_com) February 12, 2025

Laurent Nicollin, qui était allé jusqu’à demande aux Français de faire un effort pour le football français en payant plein pot pour DAZN, est lui aussi perdu. « Je me fait taper dessus. Mais ce n'est pas le problème, je vois qu'on cherche à améliorer la situation. Financièrement pour mon club cette année cela va aller. Mais l'année prochaine cela sera plus compliqué », a préféré retenir le président de Montpellier, qui essaye de voir les choses du bon côté, mais avoue que son soutien à Labrune lui cause bien des critiques et des soucis. Pour l’heure, le président de la LFP essaye surtout de faire plier DAZN pour que la plateforme britannique paye son du, mais cela en dit surtout long sur les relations avec le diffuseur principal de la Ligue 1 en vue des prochaines discussions, notamment pour celles prévues en fin d’année pour discuter de l’avenir du contrat.