Crise à la LFP, Nasser Al-Khelaïfi s'occupe de tout

Par Corentin Facy

Le conseil d’administration de la LFP s’est réunit ce mercredi pour évoquer la situation de DAZN, qui refuse de payer dans son intégralité sa traite du mois de février. Une situation que Nasser Al-Khelaïfi veut régler avec le patron de la plateforme anglais en personne.

Les relations se tendent entre la Ligue de Football Professionnel et son diffuseur principal DAZN, qui refuse de payer 100% de sa traite du mois de février. « La LFP respecte, pour sa part, scrupuleusement l'ensemble de ses engagements contractuels et mettra tout en oeuvre pour faire valoir ses droits » a fait savoir la Ligue, qui a déposé un référé devant le Tribunal de Commerce de Paris afin de mettre en demeure DAZN de payer son échéance. Lors du conseil d’administration de la LFP ce mercredi, le président de l’instance Vincent Labrune s’est montré confiant afin de récupérer la totalité de la somme que doit verser DAZN, soit environ 35 millions d’euros.

RMC précise par ailleurs que Nasser Al-Khelaïfi, patron du PSG mais aussi de BeInSports, a pris la parole durant la réunion afin de décider de la marche à suivre. Selon le dirigeant qatari, il est urgent de s’entretenir directement avec Len Blavatnik, le milliardaire actionnaire majoritaire de DAZN et de ne parler à « aucun autre dirigeant de la chaîne » d’ici à vendredi, date à laquelle le diffuseur de la Ligue 1 doit payer son échéance. Vincent Labrune a de son côté regretté les déboires de la LFP avec ses différents diffuseurs depuis le départ de Canal+.

Al-Khelaïfi veut régler le problème avec Len Blavatnik

« Nous poursuivons les discussions avec notre partenaire DAZN afin de trouver une issue rapide à cette situation que nous subissons » a regretté l’Orléanais à la sortie du conseil d’administration de la Ligue avant de conclure. « Je ne peux pas faire d'autre commentaire malheureusement. On vit depuis 2019 une situation compliquée avec nos diffuseurs. Je constate que depuis qu'on a fait ce choix de Mediapro et de se séparer du groupe Canal+, nos différents partenaires ont eu différentes difficultés. On verra l’audience » a soufflé Vincent Labrune. Reste maintenant à voir si cette première crise entre la LFP et DAZN aboutira sur une issue positive pour les clubs dans les jours à venir.