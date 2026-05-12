L1 : La « mascarade » Dembélé écoeure Vincent Duluc

Sans trop de surprise, Ousmane Dembélé a été élu meilleur joueur de la saison en Ligue 1 aux trophées UNFP. Un choix qui scandalise Vincent Duluc, qui rappelle que le Ballon d’Or n’a débuté que 9 matchs cette saison.

Être élu meilleur joueur de la saison en Ligue 1 avec seulement 9 titularisations au compteur, c’est possible. Ousmane Dembélé a réalisé cet exploit , ce lundi aux trophées UNFP de la saison 2025-2026. Brillant en Ligue des Champions mais souvent géré par Luis Enrique en championnat, l’international français a devancé (dans un ordre aléatoire) Florian Thauvin (Lens), Mason Greenwood (OM) et ses coéquipiers Nuno Mendes et Vitinha. Moins d’un an après avoir remporté le Ballon d’Or, l’ancien joueur du FC Barcelone continue son excellente moisson de trophées individuels.

La distinction de l’UNFP est une mascarade - Vincent Duluc

Mais celui-ci n’est pas le plus mérité aux yeux de Vincent Duluc. Au contraire, le journaliste de L’Equipe ne comprend pas comment un joueur si peu utilisé en championnat peut remporter un tel trophée individuel, comme il l’a regretté sur son compte X. « Le meilleur joueur de Ligue 1, cette saison a été titulaire 9 fois. La distinction de l’UNFP est une mascarade, et les joueurs qui votent devraient cesser de se vanter de ne pas regarder les matchs. Dembele ne serait même pas élu par ses propres supporters pour sa saison en L1 » a publié notre confrère sur ses réseaux sociaux.

Malgré son faible nombre de titularisations, Ousmane Dembélé compte tout de même 10 buts et 6 passes décisives en Ligue 1 cette saison avec une moyenne d’un but marqué toutes les 90 minutes. Des chiffres qui prouvent à quel point le numéro 10 du Paris Saint-Germain est très clairement au-dessus de la mêlée en championnat. Malgré tout, d’autres joueurs méritaient davantage cette récompense selon Vincent Duluc, lequel peut notamment regretter qu’Esteban Lepaul (Rennes), meilleur buteur du championnat de France, ne fasse même pas partie des cinq nommés pour ce titre individuel honorifique.