Dembélé ICONSPORT_366148_0480

L1 : La « mascarade » Dembélé écoeure Vincent Duluc

Ligue 112 mai , 13:00
parCorentin Facy
14
Sans trop de surprise, Ousmane Dembélé a été élu meilleur joueur de la saison en Ligue 1 aux trophées UNFP. Un choix qui scandalise Vincent Duluc, qui rappelle que le Ballon d’Or n’a débuté que 9 matchs cette saison.
Être élu meilleur joueur de la saison en Ligue 1 avec seulement 9 titularisations au compteur, c’est possible. Ousmane Dembélé a réalisé cet exploit, ce lundi aux trophées UNFP de la saison 2025-2026. Brillant en Ligue des Champions mais souvent géré par Luis Enrique en championnat, l’international français a devancé (dans un ordre aléatoire) Florian Thauvin (Lens), Mason Greenwood (OM) et ses coéquipiers Nuno Mendes et Vitinha. Moins d’un an après avoir remporté le Ballon d’Or, l’ancien joueur du FC Barcelone continue son excellente moisson de trophées individuels.
La distinction de l’UNFP est une mascarade
- Vincent Duluc
Mais celui-ci n’est pas le plus mérité aux yeux de Vincent Duluc. Au contraire, le journaliste de L’Equipe ne comprend pas comment un joueur si peu utilisé en championnat peut remporter un tel trophée individuel, comme il l’a regretté sur son compte X. « Le meilleur joueur de Ligue 1, cette saison a été titulaire 9 fois. La distinction de l’UNFP est une mascarade, et les joueurs qui votent devraient cesser de se vanter de ne pas regarder les matchs. Dembele ne serait même pas élu par ses propres supporters pour sa saison en L1 » a publié notre confrère sur ses réseaux sociaux.
Malgré son faible nombre de titularisations, Ousmane Dembélé compte tout de même 10 buts et 6 passes décisives en Ligue 1 cette saison avec une moyenne d’un but marqué toutes les 90 minutes. Des chiffres qui prouvent à quel point le numéro 10 du Paris Saint-Germain est très clairement au-dessus de la mêlée en championnat. Malgré tout, d’autres joueurs méritaient davantage cette récompense selon Vincent Duluc, lequel peut notamment regretter qu’Esteban Lepaul (Rennes), meilleur buteur du championnat de France, ne fasse même pas partie des cinq nommés pour ce titre individuel honorifique.
Articles Recommandés
ICONSPORT_366040_0220
PSG

Les corners d'Arsenal, le PSG prend une décision radicale

Zerrouki ICONSPORT_247790_0111
OL

L'OL et Lens s'arrachent un international algérien

ICONSPORT_188351_0040
Liga

Sergio Ramos rachète le FC Séville pour 450 ME

Batrakov ICONSPORT_244875_0018
PSG

Le PSG débarque à Moscou pour une pépite russe

Fil Info

12 mai , 15:30
Les corners d'Arsenal, le PSG prend une décision radicale
12 mai , 15:00
L'OL et Lens s'arrachent un international algérien
12 mai , 14:31
Sergio Ramos rachète le FC Séville pour 450 ME
12 mai , 14:00
Le PSG débarque à Moscou pour une pépite russe
12 mai , 13:40
La magouille à 126 ME de Textor, l’OL n'en revient pas
12 mai , 13:20
Un transfert à 60 millions fait halluciner l'OM
12 mai , 12:40
OM : Lyon fait une offre à un ancien milieu de l’OM
12 mai , 12:20
Julian Alvarez, le PSG lâche 150ME et sacrifie 3 joueurs
12 mai , 12:00
OM : Greenwood prive McCourt d'un transfert à 50 ME

Derniers commentaires

L'OL et Lens s'arrachent un international algérien

t'avales ?

L’OM bataille pour un international italien

Mais l om va pas ouvrir une casse avec tout ces vieux joueurs ..pffff

La magouille à 126 ME de Textor, l’OL n'en revient pas

Un crédit vous engage et doit être remboursé

L'OL et Lens s'arrachent un international algérien

On en reste bouche bée … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Julian Alvarez, le PSG lâche 150ME et sacrifie 3 joueurs

Barcola vaut pareil que ce joueur pour moi, fait pleinement partie du système Lucho donc aucun intérêt. Prendre un joueur de ce calibre il faut lui faire la place sinon c'est la mer2.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

Loading