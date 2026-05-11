Ousmane Dembélé élu meilleur joueur de Ligue 1

Ah non je parle bien de ligue 1... Les deux derniers matchs de l OM que j ai vu, étaient face à Monaco et Lorient, manque de bol deux defaites de l OM, et sur ces deux matchs, Greenwood etait fantomatique, alors il tente mais sans conviction, et quand il se fait contrer ou perd la balle on a l impression qu il s en fout, aucun pressing, rien ...