L1 ‍: La Ligue 1 diffusée en clair, une grande annonce tombe

En France, la question des droits tv fait encore pas mal parler. Difficile de savoir comment et par qui seront diffusées les rencontres de Ligue 1 et Ligue 2 dans les prochaines années.

Les fans de football français et les clubs professionnels français ne savent pas encore quels diffuseurs auront la joie de diffuser les rencontres dans les prochaines années. Si des chaines se sont clairement montrées intéressées, c'est bien le prix qui bloque. Des négociations auront donc lieu et un accord n’est pas pour tout de suite. C'est du moins ce qu'a rappelé ces dernières heures le directeur général de LFP Media, Benjamin Morel. Pour lui, tout finira par s'arranger même si tous les scenarii semblent envisageables, y compris des matchs diffusés en clair.

Une solution qui va plaire aux téléspectateurs ?

A ce sujet, pendant son passage sur la scène de « média, streaming et OTT », Benjamin Morel a en effet précisé : « Nous avons des diffuseurs intéressés par des combinaisons différentes. Nous devrons faire des choix bientôt. Mais il y a des combos où effectivement il y a de la diffusion sur des chaînes en clair, que ce soit TF1 ou autres. Un diffuseur en clair qui apporte une visibilité significative et a beaucoup de sens quand vous avez une nouvelle offre d’abonnement payant. La vérité est que nous sommes le 5ème championnat et qu’il y en a 4 devant nous, surtout si l’on considère les droits internationaux où nous sommes très loin derrière. […] malgré le fait que l’équipe de France est au sommet. C’est un paradoxe auquel nous devons remédier. […] Nous devons faire les choses de manière radicalement différente. C’est ce à quoi vous pouvez vous attendre pour les mois à venir ». A noter que ce sont 5 lots pour la Ligue 1 qui sont mis en vente par la Ligue de Football Professionnel, avec un un prix minimum de 825 millions d’euros par saison. DAZN, Canal+, beIN SPORTS ou encore Prime Video sont intéressées.