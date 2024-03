L1 ‍: La data envoie Lens et Brest en Ligue des Champions

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Souvent critiquée, la Ligue 1 nous offre néanmoins un suspense total quant à l’identité des clubs qui termineront dans les quatre premiers et qui se qualifieront pour la Ligue des Champions.

Avec 56 points, le Paris Saint-Germain est quasiment champion de France. S’il est trop tôt pour être certain que le club de la capitale terminera premier, on peut en revanche affirmer sans trop se mouiller que les coéquipiers de Kylian Mbappé termineront sur le podium. En compagnie de qui ? Les jeux restent ouverts. Après 25 journées de Ligue 1, Brest est deuxième, Monaco troisième, Lille quatrième, Lens cinquième, Nice sixième et Marseille septième avec seulement trois points de retard sur la quatrième place.

Autant dire qu’à défaut d’avoir des matchs enthousiasmants tous les week-ends, les amoureux du championnat de France vont vivre une fin de saison palpitante et pleine de suspense. Belle surprise de la Ligue 1 en cette saison 2023-2024, Brest a toutes les cartes en mains pour vivre un printemps en apothéose et selon le statisticien Opta Jean, les joueurs d’Eric Roy vont être récompensés. En effet, Opta indique que selon son modèle prédictif, le club breton à 59 % de chance de finir sur le podium.

Le PSG, Monaco et Brest sur le podium ?

C’est moins que le PSG et Monaco, mais c’est plus que Lens, Lille ou encore Marseille. Actuellement cinquièmes, les Sang et Or ont plus de chance de finir sur le podium que Lille avec 36 % pour l’équipe de Franck Haise contre 29 % pour celle de Paulo Fonseca. Si l’on se fie aux prédictions de la data, le top 4 de la Ligue 1 à la fin de la saison sera donc composée du PSG, de Monaco, de Brest et de Lens, quatre équipes qui termineraient devant Lille et Marseille. Alors que les trois premiers seront directement qualifiés en Ligue des Champions et que le quatrième disputera un barrage pour jouer la C1, les semaines à venir promettent d’être disputées et il sera intéressant de voir si la data peut tout prédire, y compris le classement de la Ligue 1 à neuf journées de la fin.