L1 ‍: L'OL s'offre un match complètement fou, Brest au tapis ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

29e journée de Ligue 1 :

Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais - Stade Brestois : 4-3.

Buts : Tolisso (18e), Lacazette (70e), Tagliafico (79e) et Maitland-Niles (90e+15 sur penalty) pour l’OL ; Mounié (60e) et Del Castillo (64e, 67e) pour Brest.

Expulsions : Tagliafico (89e) pour l’OL ; Lees-Melou (87e) pour Brest.

Au terme d'un match de Ligue 1 complètement fou, l’Olympique Lyonnais a renversé le Stade Brestois avec un penalty final marqué à la 105e minute de jeu (4-3).



Suite aux défaites de Rennes et Reims un peu plus tôt dans le week-end, le club rhodanien disposait d’une énorme occasion pour récupérer une place européenne. Mais pour cela, il fallait battre Brest, l’équipe surprise de la saison en L1. Après un début de match équilibré, le club breton aurait pu obtenir un penalty pour une main d’O’Brien dans la surface lyonnaise sur une tête de Mounié, mais l’arbitre Monsieur Vernice ne bronchait pas (16e). Un fait de jeu important, vu que quelques minutes plus tard, l’OL ouvrait la marque ! Au terme d’une action un peu confuse sur un coup-franc de Benrahma, Tolisso trompait effectivement Bizot d’une demi-volée puissante du gauche (1-0 à la 18e). Suite à ce but, Lyon subissait les assauts brestois, mais Lopes multipliait les exploits (22e, 42e) pour maintenir son équipe à flot jusqu’à la pause.

Sauf qu’au retour des vestiaires, le gardien lyonnais allait subir le tonnerre de Brest. À l’heure de jeu, Mounié égalisait d’abord de la tête sur un coup-franc tiré par Del Castillo (1-1 à la 60e). L’ancien lyonnais allait ensuite jouer un bien vilain tour à son ancien club, l’attaquant de Brest donnant l’avantage à son équipe d’un joli coup-franc direct en pleine lucarne aux 20 mètres (1-2 à la 64e). Puis au terme d’une magnifique action et d’un caviar de Doumbia, Del Castillo marquait un doublé dans le but vide (1-3 à la 68e). Le match semblait alors plié, tant les Bretons avaient repris l’avantage, mais c’était sans compter sur Lacazette, qui redonnait espoir à tout le Groupama Stadium en réduisant l’écart d’une volée du droit au second poteau (2-3 à la 70e). Un espoir vite transformé en réalité, vu que Tagliafico, après une passe de Cherki, égalisait grâce à un tir croisé à ras-de-terre du gauche (3-3 à la 79e).

Nicolás Tagliafico égalise d'une frappe croisée ⚡️#OLSB29 (3-3) pic.twitter.com/ztGIQ72SXO — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 14, 2024

La fin de match était tout aussi folle entre les occasions en or de Cherki (85e, 97e) et un double carton rouge pour Tagliafico et Lees-Melou pour un début de bagarre (87e). Et alors que tout le monde se dirigeait vers un match nul, l'OL bénéficiait d'un penalty pour une charge de Bizot sur Lacazette (99e). Une offrande que Lacazette ne pouvait pas profiter, sachant que l'attaquant sortait blessé sur une civière, mais que Maitland-Niles saisissait avec sang froid en prenant Bizot à contre-pied (4-3 à la 90e+15) pour offrir une énorme victoire aux Gones !



4-3 #OLSB29 pic.twitter.com/lBWmDUpxk8 — Olympique Lyonnais (@OL) April 14, 2024

Grâce à ce succès acquis au bout du suspense devant un public en délire, le groupe de Pierre Sage grimpe de trois rangs et remonte à la septième place de la L1, potentiellement qualificative pour la Coupe d'Europe en fin de saison. De son côté, le Brest d'Eric Roy reste provisoirement deuxième du championnat tout en étant toujours dans la course à la Ligue des Champions avec neuf points d'avance sur Nice, quatrième.