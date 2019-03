L1 : L'OL bat Montpellier et met une sacrée pression à Lille !

Dans : Ligue 1, OL, MHSC.

Groupama Stadium

OL - Montpellier : 3-2

Buts : Terrier (12e), Dembele (58e), Aouar (86e) pour Lyon ; Mollet (36e) et Camara (91e) pour Montpellier

Quatre jours après sa défaite à Barcelone, l’Olympique Lyonnais a retrouvé le sourire en l’emportant face à Montpellier en championnat (3-2).

Malgré l’absence de Léo Dubois, Ferland Mendy ou encore Marcelo au coup d’envoi, les hommes de Bruno Genesio débutaient bien la rencontre. Et c’est assez logiquement que Terrier ouvrait le score, en battant Lecomte en deux temps (12e, 1-0). Les Gones dominaient et tentaient de faire le break mais n’y parvenaient pas. Montpellier en profitait pour reprendre la main sur le jeu en fin de deuxième mi-temps, et finissait par égaliser par l’intermédiaire de Mollet, lequel inscrivait un coup-franc magistral qui ne laissait aucune chance à Gorgelin (36e, 1-1).

L’OL aurait pu entrer en seconde période avec le doute, mais ce n’était pas le cas. En effet, Lyon reprenait sa marche en avant et Ndombele trouvait Dembele dans la profondeur, qui marquait un joli but (58e, 2-1). Dix minutes plus tard, Fekir manquait un penalty. Sans conséquences car Aouar faisait le break en fin de match (86e, 3-1). Dans le temps additionnel, Camara réduisait le score (91e, 3-2) mais c’était trop tard pour le MHSC, qui s’inclinait à Lyon. Une victoire capitale pour les Lyonnais, qui reviennent à quatre points de Lille.