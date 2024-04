L1 ‍: Junya Ito cambriolé pendant OL-Reims

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

A la veille du match entre l’OM et le PSG, durant lequel Jonathan Clauss a vu son domicile être cambriolé, l’Olympique Lyonnais recevait Reims en Ligue 1.

Les joueurs champenois étaient donc dans le Rhône pour y disputer cette rencontre et c’est le moment choisi par des cambrioleurs pour s’attaquer au domicile de Junya Ito. Selon le journal L’Union, les malfaiteurs se sont introduits dans la maison du joueur japonais, et y ont dérobé des sacs de marque, des montres de luxe et 10.000 euros en liquide. C’est la troisième fois qu’un joueur de Reims subi une telle mésaventure, Hugo Ekitike ayant connu une telle histoire en 2022. La police mène désormais son enquête pour ce cambriolage qui n’a fait aucun blessé, puisque la maison était vide au moment des faits.