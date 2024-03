L1 ‍: Jonathan David sauve le LOSC face à Rennes

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

25e journée de Ligue 1

Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy

Le LOSC et le Stade Rennais font match nul : 2 buts partout

Buts pour le LOSC : Jonathan David (81e et 90e+1)

Buts pour le Stade Rennais : Ludovic Blas (1e) Arnaud Kalimuendo (20e)

Ce dimanche en Ligue 1, le LOSC l'a échappé belle face au Stade Rennais en arrachant un match nul grâce à Jonathan David en toute fin de rencontre. Les Bretons pourront avoir des gros regrets.

Le LOSC peut remercier Jonathan David ! Alors que le Stade Rennais semblait tenir la victoire, le Canadien a surgi en fin de rencontre pour claquer un doublé et sauver le point du match nul. Car ce dimanche en fin d'après-midi face au Stade Rennais, Lille a très vite craqué avec un but de Ludovic Blas dès la première minute de jeu. Les Bretons n'ont d'ailleurs pas tardé à faire le break par l'intermédiaire d'Arnaud Kalimuendo 20 minutes plus tard. Si les hommes de Paulo Fonseca auront eu quelques opportunités pour revenir plus tôt dans la rencontre, c'est finalement Jonathan David qui réduira l'écart au terme d'une belle action à la 84e minute avant d'égaliser au tout début du temps additionnel. Le LOSC (4e) sauve les meubles et pointe à 3 points de Monaco, troisième. Concernant le Stade Rennais, la frustration pourra être grande au vu de ces nouveaux points perdus. Les hommes de Julien Stéphan stagnent eux à la 8e place avec 36 points et ne se rassurent pas après leur défaite dans le derby face au FC Lorient.

Match nul frustrant pour les Rouge et Noir, rejoints en toute fin de match.#LOSCSRFC 2-2 pic.twitter.com/3unNL8owSn — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 10, 2024

Lors de la prochaine journée de Ligue 1, les deux formations auront des matchs encore de très haut niveau. Le LOSC ira à Brest quand Rennes recevra l'OM. Deux équipes en forme et qui ont aussi des ambitions élevées en cette fin de saison.