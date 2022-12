L1 : Genesio fracasse le Boxing Day et la LFP

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Pour la première fois dans l’histoire du championnat de France, des matchs de Ligue 1 seront au programme pendant les fêtes.

Coupe du monde en hiver oblige, la LFP a remodelé le calendrier de la Ligue 1 pour cette saison 2022-2023. Des matchs seront au programme pendant les fêtes, comme c’est le cas depuis des décennies en Angleterre avec le traditionnel « Boxyng Day ». En France, la 16e journée se déroulera le 28 et 29 décembre tandis que la 17e journée se disputera le 1er janvier et le 2 janvier. Des dates inédites auxquelles les observateurs du football français ne sont pas habitués… et qui ne font pas l’unanimité. A la tête du Stade Rennais, Bruno Genesio a été invité à donner son avis sur le premier Boxing Day de l’histoire de la Ligue 1 après la victoire de son équipe contre Brest en match amical. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ex-entraîneur de l’OL n’est pas ravi de devoir jouer pendant les fêtes.

Bruno Genesio pas fan du Boxing Day français

« C’est une idée de nos dirigeants. C’est une très bonne idée (ironie). J’espère qu’ils seront aux matchs, qu’ils ne seront pas à la plage en vacances parce que ce sont eux qui ont eu cette bonne idée. Je ne pense pas que ce soit ce qui excite le plus les joueurs. En Angleterre oui, mais c’est une autre culture, depuis de longues années. C’est différent. Chez nous, je ne suis pas sûr que ce soit ce qu’il y a de plus excitant mais on s’adapte. On est là pour ça et on ne va pas se plaindre. On reste des privilégiés. On ne va pas non plus pleurer sur notre sort » a lancé Bruno Genesio, qui aurait autant aimé ne pas jouer à cette période de l’année mais qui sait aussi que l’adaptation est le maître mot de cette saison 2022-2023 en raison de la Coupe du monde au Qatar, la première de l’histoire à s’être déroulée au mois de décembre. Du côté des supporters, on est plus partagé, certains étant bien contents de voir des matchs de Ligue 1 pendant qu’ils sont en vacances en cette période de fêtes.