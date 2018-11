L1 : Enfin, le Monaco d'Henry arrache sa première victoire !

Dans : Ligue 1, Monaco, FC Nantes, Bordeaux, RCSA, SMC, Reims, Nîmes, EAG, SCO, Dijon.

Du suspense, la joie de Falcao avec Monaco, la VAR qui a une dent contre Bordeaux... Les suiveurs de la Ligue 1 sont passés par toutes les émotions lors de ce quatorzième multiplex.

Monaco l'attendait depuis le 11 août dernier, et cette victoire est enfin là ! En effet, la troupe d'Henry retrouve un peu le sourire en gagnant difficilement à Caen (1-0), par l'intermédiaire d'un coup-franc direct de Falcao. Lors de ce déplacement crucial pour le maintien et dans un contexte compliqué, l'ASM arrive donc à mettre fin à une terrible série de 16 matchs sans succès, pour revenir à deux points de son adversaire du soir, qui reste le premier non-relégable.

Dans les autres matchs de la soirée, Reims et Nîmes avancent aussi. Le SDR conforte effectivement sa place dans le Top 10 en gagnant pour la première fois de son histoire en L1 contre Guingamp à Auguste-Delaune (2-1), grâce notamment au premier but du jeune Dia. Gourvennec échoue donc pour son retour sur le banc de la lanterne rouge bretonne. Après six matchs sans la moindre défaite en L1, Strasbourg rechute, à 10 contre 11 suite au carton rouge de Mitrovic, face à Nîmes (0-1), qui se donne de l'air avec une réalisation de son défenseur Lybohy.

De son côté, Angers pensait enchaîner à Nantes, mais les Canaris réussissent à sauver l'honneur en toute fin de partie avec Waris (1-1). Le FCN de Vahid Halilhodžić garde donc son rang dans le Top 10. Enfin, Dijon et Bordeaux se quittent sur un score nul et vierge (0-0), malgré les deux buts inscrits par les Girondins... que la VAR a refusé. Le FCGB, qui n'a plus gagné depuis sept matchs, s'enfonce dans le ventre mou du championnat.