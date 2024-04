L1 ‍: Des arbitres harcelés, sept plaintes déposées

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Les polémiques arbitrales se sont multipliées ces dernières semaines en Ligue 1, mais certains supporters vont beaucoup trop loin et la justice est appelée à la rescousse.

Que ce soit lors du récent OL-Brest, ou bien plusieurs autres rencontres impliquant l'OM, le PSG, Lorient...à chaque fois, il y a eu des décisions arbitrales contestées. Tant que les choses en restent au stade du débat avec des arguments, ou même du chambrage, il n'y a rien à dire. Cependant, certains profitent de l'anonymat supposé des réseaux sociaux pour insulter, menacer et même divulguer des informations personnelles, n'hésitant pas aussi à s'en prendre à la famille et aux proches des arbitres. Alors, du côté du syndicat des arbitres de football, on a décidé que la blague était terminée, et les plaintes se sont multipliées afin de prévenir tout le monde que l'impunité n'existait pas. Dans Le Parisien, José Dias, délégué général du Syndicat des arbitres de football d’élite, est remonté.

Les arbitres de Ligue 1 ne se laissent plus faire

Précisant que le SAFE était actuellement impliqué dans sept dossiers judiciaires consécutifs à des insultes et des menaces contre des arbitres, José Dias fixe les limites. « C’est un sujet pris très au sérieux. On scrute tous les jours les réseaux sociaux, et tous les jours on voit des personnes qui s’en prennent aux arbitres. On essaie de faire bouclier en tentant d’attirer les attaques sur nous plutôt que sur les arbitres. Mais quand on voit que ça va trop loin, que des adresses commencent à être divulguées et que les menaces deviennent explicites, on saisit la justice », prévient le dirigeant du syndicat des arbitres. On se souvient par exemple qu'après un match entre Nice et Nantes très tendu à la fin de l'année 2022, François Letexier, désormais arbitre français numéro 1, avait vu des menaces lui être envoyées non seulement sur internet, mais également via son métier d'huissier de justice. Il avait aussitôt réagi en portant plainte.