L1 : Début d'année cauchemardesque pour le PSG à Lens

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

17e journée de Ligue 1 :

Stade Bollaert.

RC Lens - Paris Saint-Germain : 3-1.

Buts : Frankowski (5e), Openda (28e), Claude Maurice (47e) pour Lens ; Ekitike (8e) pour le PSG.

Au terme d’un choc qui a tenu toutes ses promesses, le Paris Saint-Germain a subi sa première défaite de la saison face à un RC Lens chaud bouillant devant son public de Bollaert (3-1).

Très attendu en ce premier jour de l’année 2023, le duel entre les deux premiers de L1 débutait à 100 à l’heure ! Vu qu’après quelques minutes de jeu seulement, Frankowski ouvrait la marque pour Lens d’une volée du gauche au deuxième poteau après une remise d’Haidara (1-0 à la 5e). Un avantage de courte durée pour les Sang et Or, puisqu’Ekitike égalisait dans la foulée en chipant la balle dans les gants de Samba après une tentative de Mukiele (1-1 à la 8e). Alors que ce but parisien aurait pu entraîner la chute des Lensois, c’est tout le contraire qui se passait, sachant qu’avant la demi-heure de jeu, le RCL repassait devant grâce à une magnifique réalisation d’Openda. Sur un contre lancé par Fofana, l’attaquant belge se jouait de Marquinhos pour tromper un Donnarumma hésitant (2-1 à la 28e).

⏱️ C'est la pause. ⏸️



4⃣5⃣ minutes pour inverser la tendance dans cette rencontre ! 😤 #Ligue1 I #RCLPSG 2⃣-1⃣ pic.twitter.com/bUREhxHTia — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 1, 2023

Une sanction suivie d’une autre pour le PSG dès le retour des vestiaires, quand Claude Maurice marquait son premier but avec Lens après une bourde de Ruiz, un relais d’Haidara et une talonnade magistrale d’Openda (3-1 à la 47e). Dos au mur, le PSG tentait de réagir avec Hakimi (54e), Mbappé (61e) ou Sarabia (75e), mais Samba veillait au grain jusqu'au coup de sifflet final (3-1).



𝐍𝐨𝐮𝐯𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐚𝐧𝐧𝐞́𝐞, 𝐦𝐞̂𝐦𝐞𝐬 𝐫𝐞́𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 🤩



Transcendant, le Racing renverse le leader de @ligue1ubereats dans son antre au terme d'une partition de grande classe ! Le RCL signe un 9e succès consécutif à domicile 💪@RCLens 3⃣-1⃣ @PSG_inside #RCLPSG pic.twitter.com/TzpCslZsLF — Racing Club de Lens (@RCLens) January 1, 2023

Jusqu'ici invaincu, le PSG de Galtier chute donc pour la première fois de la saison. Une défaite face à son poursuivant au classement qui permet de relancer le suspense dans la course au titre, sachant que le groupe de Franck Haise revient à quatre longueurs de Paris. Avec ce petit exploit contre un PSG dans le dur, le club nordiste confirme en tout cas être un sérieux candidat au podium, alors que Paris va clairement devoir se remettre en question d'ici au retour de la Ligue des Champions.