L1 : Bug de la goal line technology, les détracteurs de la vidéo se régalent

Dans : Ligue 1, ESTAC, ASC.

Incroyable scénario ce samedi à Troyes, où sur une tête qui a frappé la barre avant de rebondir derrière ou sur la ligne, l’arbitre a validé le but, montrant clairement que sa montre avait vibré. Les vives contestations d’Amiens l’ont amené à vérifier cette information, ce que les délégués, même avec la vidéo, n’ont pas pu certifier. Et finalement, après 10 minutes de palabre, le but a été refusé, ayant été impossible de prouver que le ballon avait franchi la ligne, ce qui confirmait les impressions de M. Letexier sur le terrain. L’incapacité des diffuseurs à fournir les images arrêtés au bon moment de cette fameuse « goal-line technology » ont tout de même montré les incroyables limites d’un système qui avait déjà été pointé du doigt à plusieurs reprises cette saison. De quoi donner du grain à moudre à ceux qui voient l’arrivée de la vidéo dans le football d’un mauvais œil.

Il faut absolument introduire la vidéo dans le foot.

Dans dix ans. Quand on sera prêt. — vincent duluc (@vincentduluc) 16 décembre 2017

jsuis mdr la goal line ils font n'importe quoi — Philou (@philousports) 16 décembre 2017

Il faut absolument arrêter La goal line technologie tant qu’elle n’est 100 % fiable . Elle n’est intéressante que si elle enlève les interrogations . Là elle les crée — Hervé MATHOUX (@MathouxHerve) 16 décembre 2017

La goal-line technology annonce "Démerde-toi mon frère, j'ai rien vu". L'arbitre ne sait pas quoi faire. #ESTACASC — WinamaxSport (@WinamaxSport) 16 décembre 2017